Assinatura do projeto de Lei Orçamentária Anual 2018 Crédito: Patrícia Scalzer

O governo do Estado anunciou que vai reajustar o salário de todos os servidores em 2018. A informação foi passada durante a assinatura do projeto de Lei Orçamentária Anual 2018, que será enviado para a Assembleia Legislativa. Esse será o primeiro aumento salarial para todos os servidores desde que Paulo Hartung (PMDB) tomou posse.

Your browser does not support the audio element. Orçamento do Estado prevê reajuste para servidores em 2018

Também será a primeira vez, em quatro anos, que o orçamento do Estado terá crescimento, se comparado com o ano anterior. Para 2018 o orçamento será de R$16.871 bilhões, contra R$16.192 bilhões de 2017, um reajuste de 4,2%.

O governo ainda não definiu quando vai começar a pagar e de quanto será o reajuste salarial. Segundo o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Regis Mattos, um estudo será realizado para definir os valores, mas o aumento será anunciado ainda no primeiro semestre de 2018. “Será estudado até março do próximo ano para ser observado o comportamento da receita, o volume e a forma com o qual esse reajuste será concedido”, contou.

A pasta que terá o maior aporte financeiro no próximo ano será a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), com acréscimo de R$ 117 milhões, seguida por Saúde e Educação com R$ 110 milhões cada. Entretanto, Régis Mattos afirma que o reajuste da Sesp não tem relação com a greve da Polícia Militar, em fevereiro deste ano. “Estamos prevendo avanços importantes, melhoria de infraestrutura, de qualidade do serviço, então, fundamentalmente, tem relação com a qualidade do serviço que queremos prestar para a sociedade e as necessidades dessa área”, contou.

Concursos

Também está incluído no orçamento do próximo ano a realização de concurso público para a contratação de professores, policiais civil e militar e Corpo de Bombeiros. Não foram divulgados número de vagas e datas para os concursos.