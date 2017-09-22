O governo do Estado anunciou que vai reajustar o salário de todos os servidores em 2018. A informação foi passada durante a assinatura do projeto de Lei Orçamentária Anual 2018, que será enviado para a Assembleia Legislativa. Esse será o primeiro aumento salarial para todos os servidores desde que Paulo Hartung (PMDB) tomou posse.
Orçamento do Estado prevê reajuste para servidores em 2018
Também será a primeira vez, em quatro anos, que o orçamento do Estado terá crescimento, se comparado com o ano anterior. Para 2018 o orçamento será de R$16.871 bilhões, contra R$16.192 bilhões de 2017, um reajuste de 4,2%.
O governo ainda não definiu quando vai começar a pagar e de quanto será o reajuste salarial. Segundo o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Regis Mattos, um estudo será realizado para definir os valores, mas o aumento será anunciado ainda no primeiro semestre de 2018. “Será estudado até março do próximo ano para ser observado o comportamento da receita, o volume e a forma com o qual esse reajuste será concedido”, contou.
A pasta que terá o maior aporte financeiro no próximo ano será a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), com acréscimo de R$ 117 milhões, seguida por Saúde e Educação com R$ 110 milhões cada. Entretanto, Régis Mattos afirma que o reajuste da Sesp não tem relação com a greve da Polícia Militar, em fevereiro deste ano. “Estamos prevendo avanços importantes, melhoria de infraestrutura, de qualidade do serviço, então, fundamentalmente, tem relação com a qualidade do serviço que queremos prestar para a sociedade e as necessidades dessa área”, contou.
Concursos
Também está incluído no orçamento do próximo ano a realização de concurso público para a contratação de professores, policiais civil e militar e Corpo de Bombeiros. Não foram divulgados número de vagas e datas para os concursos.
Dentre os investimentos divulgados para 2018 estão a criação de mais 13 Escolas Vivas; construção de 40 creches; conclusão das obras de ampliação da Leitão da Silva; início das obras dos blocos IV e V do Novo São Lucas e terraplanagem do Hospital Geral de Cariacica.