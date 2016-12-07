Orçamento do Estado deve ser votado nesta quinta em sessão extraordinária

O projeto de Lei Orçamentária Estadual para o ano de 2017 deverá ser votado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) nesta quinta-feira (8) em sessão extraordinária. O texto que foi encaminhado pelo executivo à Casa de Leis em outubro deste ano. A quantia prevista para o próximo ano é de R$ 16,19 bilhões, 5,04% a menos do que o orçamento deste ano.

Um dos integrantes da comissão de finanças, deputado Euclério Sampaio (PRB), acredita que o projeto será aprovado sem nenhuma objeção. “A tendência é que o orçamento seja votado ainda nesta quarta-feira (07) pela comissão. Depois de ser aprovado pela comissão de finanças seguirá para o plenário”, explicou.

Para o próximo ano a prioridade será Educação, Saúde e Segurança Pública, que terão maior fatia no orçamento. A saúde, receberá cerca de R$ 2,4 bilhões em investimentos; a educação, R$ 2,1 bilhões; e a segurança, R$ 1,7 bilhão.

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A deputada Luzia Toledo (PSB) também reforçou que a tendência é para aprovação do orçamento. “É um orçamento enxuto, como tem sido nos últimos tempos. E não poderia ser diferente, pois estamos com os pés no chão buscando dar continuidade aos ajustes que estão sendo feitos. Hoje não há arestas no orçamento para maior discussão”, ponderou.

Os orçamentos do Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública tiveram redução de 8,10%. Os recursos para essas áreas são de R$ 10,10 bilhões anuais, contra R$ 10,99 bilhões de 2016.