O orçamento da Ufes para ano que vem, que tramita no Congresso Nacional, não prevê verbas para realização de investimentos. Se a lei orçamentária for aprovada da maneira como foi enviada pelo governo federal, a instituição não poderá realizar ações como construção de prédios e compra de equipamentos, por exemplo.

Your browser does not support the audio element. Orçamento da Ufes para 2018 não prevê verba para investimentos

A Ufes projeta que serão necessários cerca de R$ 4,2 milhões para investimentos em 2018. No entanto, é provável que não receba o valor caso o orçamento enviado para o congresso não sofra alterações. Centoducatte exemplificou como a falta de investimentos pode causar prejuízos. “A universidade tem investido um valor que é insuficiente para manter a reposição daquilo que se desgasta ao longo do tempo e para comprar novos equipamentos que são demandas provenientes da nossa ampliação. O mundo se moderniza dia a dia. Se não podemos adquirir esses equipamentos, corremos o risco de ficar para trás”, enfatizou.

A questão orçamentária tem dificultado a manutenção dos serviços da Ufes. O reitor explicou que a situação se agravou nos últimos anos. “A universidade está crescendo, está expandindo seus serviços, mas tem o orçamento diminuído ou permanecendo, nominalmente, o mesmo. Como temos inflação e mais demanda para a realização de serviços, nós estamos em uma situação delicada.”

Neste ano, existe a garantia de que a Ufes vai receber ao menos 85% dos recursos que são aplicados no custeio. Os outros 15% estão contingenciados. Ou seja, existe a possibilidade de que o governo não envie esse recurso para os cofres da instituição. A verba total para custeio prevista para 2017 é de R$ 142,2 milhões. Centoducatte acredita que 100% do valor será repassado até o fim do ano.