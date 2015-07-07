Operários morrem enquanto trabalhavam em terminal aquaviário

Dois trabalhadores da empresa Espiral Engenharia, terceirizada da Transpetro, morreram no início da tarde desta terça-feira enquanto trabalhavam no Terminal Aquaviário de Barra do Riacho, litoral de Aracruz, Norte do Estado.

De acordo com a empresa, Alex Vieira Ribeiro, de 39 anos, e Oseias Damasceno Soares, de 27 anos, realizavam a montagem de um andaime no píer. Com a queda da estrutura no mar, ambos faleceram.

De acordo com o primo de uma das vítimas, identificada como Alex Vieira Ribeiro, os trabalhadores estavam em cima do andaime. “A empresa informou que o andaime cedeu e caiu no mar. Como eles estavam presos ao cinto foram levados para o fundo do mar e morreram afogados”, contou Wallace Vieira.

Alex era montador de andaimes e morava em Barra do Riacho. Ele era casado e deixa três filhos, uma menina de 12 anos e dois meninos, um de 15 e outro de apenas um ano. Em nota, a Transpetro informou ainda que uma comissão interna foi instaurada e está investigando as causas do acidente.

A empresa destacou que está prestando toda a assistência necessária à empresa terceirizada. Sindicato afirma que houve negligência

O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro), afirmou que o acidente que resultou na morte dos profissionais foi causado pela negligência e falta de segurança. Segundo o sindicato, a Permissão de Trabalho havia recomendado que os funcionários ficassem apenas de colete, sem se amarrar pelo cinto no andaime.