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BARRA DO RIACHO

Operários morrem enquanto trabalhavam em terminal aquaviário

Primo de uma das vítimas contou que eles morreram afogados após um andaime onde estavam ter caído no mar

Publicado em 07 de Julho de 2015 às 20:59

Publicado em 

07 jul 2015 às 20:59
AMABILY CALIMAN | [email protected]
Dois trabalhadores da empresa Espiral Engenharia, terceirizada da Transpetro, morreram no início da tarde desta terça-feira enquanto trabalhavam no Terminal Aquaviário de Barra do Riacho, litoral de Aracruz, Norte do Estado.
De acordo com a empresa, Alex Vieira Ribeiro, de 39 anos, e Oseias Damasceno Soares, de 27 anos, realizavam a montagem de um andaime no píer. Com a queda da estrutura no mar, ambos faleceram.
De acordo com o primo de uma das vítimas, identificada como Alex Vieira Ribeiro, os trabalhadores estavam em cima do andaime. “A empresa informou que o andaime cedeu e caiu no mar. Como eles estavam presos ao cinto foram levados para o fundo do mar e morreram afogados”, contou Wallace Vieira.
Alex era montador de andaimes e morava em Barra do Riacho. Ele era casado e deixa três filhos, uma menina de 12 anos e dois meninos, um de 15 e outro de apenas um ano. Em nota, a Transpetro informou ainda que uma comissão interna foi instaurada e está investigando as causas do acidente.
A empresa destacou que está prestando toda a assistência necessária à empresa terceirizada. Sindicato afirma que houve negligência
O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro), afirmou que o acidente que resultou na morte dos profissionais foi causado pela negligência e falta de segurança. Segundo o sindicato, a Permissão de Trabalho havia recomendado que os funcionários ficassem apenas de colete, sem se amarrar pelo cinto no andaime.
O sindipetro informou ainda que ambos foram resgatados já sem vida pelos próprios colegas de trabalho, pois uma hora após o acidente, ainda não havia chegado qualquer tipo de socorro. Por isso, o sindicato vai realizar uma paralisação nesta quarta-feira, às 7 horas, em frente ao Terminal Aquaviário de Barra do Riacho.

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