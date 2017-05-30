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OBRA DO AEROPORTO

Operários cruzam os braços por melhores condições de trabalho

Por enquanto, obra do novo terminal aéreo de Vitória não corre risco de novas paralisações

Publicado em 30 de Maio de 2017 às 12:33

Publicado em 

30 mai 2017 às 12:33
Centenas de operários que trabalham na obra de ampliação do aeroporto de Vitória paralisaram as atividades nesta segunda-feira (29). Eles reivindicaram por melhores condições de trabalho. Além da troca do restaurante que serve aos trabalhadores, eles pediram o fim da dupla função, auxílio periculosidade para eletricistas e o pagamento da rescisão de contrato por uma empresa que saiu do consórcio. Os operários também pediram reajuste salarial. Todos as reivindicações foram atendidas e a obra não corre risco de novas paralisações.
Operários cruzam os braços em obra do aeroporto
O estopim para o movimento foi na última semana, quando dezenas de funcionários teriam passado mal com a comida do restaurante. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Estado (Sintracost), Paulo Peres, a principal exigência foi a substituição do fornecedor da alimentação. “Semana passada teve um dia em que 70 operários passaram mal por causa da alimentação e foram hospitalizados. Mas isso não é de hoje, tem seis meses que os trabalhadores reclamam da qualidade da alimentação”, disse.
Na manhã desta terça-feira (30) os operários realizaram uma assembleia. O consórcio da obra atendeu as reivindicações, além de conceder um aumento de 6%, de acordo com o sindicato. Nenhum trabalhador quis comentar o assunto, com a reportagem com medo de represálias.
O diretor-presidente do consórcio JL, João Luiz Félix, responsável pelas obras no Aeroporto de Vitória, informou que todas as questões foram resolvidas com a ideia de não haver discussões, e consequentemente atrasos nas obras do terminal aéreo. Ele acrescentou que no total são 1.350 pessoas trabalhando nas obras, entre operários, engenheiros e funcionários dos setores administrativos.

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