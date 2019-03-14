Operadoras de celular lideram ranking de reclamações no ES em 2019

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Os problemas com telefonia móvel lideram as queixas registradas no Procon Estadual neste ano. Em menos de três meses, já foram mais de mil reclamações: cobrança indevida, descumprimento de obrigação e dificuldade na rescisão de contrato estão entre as principais reclamações dos consumidores. Em segundo lugar do ranking estão as queixas contra bancos.

Este ano o Procon Estadual já realizou 10.559 atendimentos. Desse total, 1.009 eram reclamações de empresas de telefonia móvel; 892 contra bancos e 716 queixas de financeiras. De acordo com a diretora-presidente do Procon, Lana Lages, a maioria dos atendimentos realizados nos órgão tem um desfecho favorável para os consumidores.

“Não precisa da assistência de advogados, a pessoa pode vir pessoalmente, só com a documentação que tem em mãos e, aqui, a empresa já é notificada para comparecer. É muito rápido”, contou.

BANCOS

Os bancos ocupam a vice-liderança de reclamações no Procon. Cobrança indevida, renegociação de dívidas e cálculo de taxa de juros são as principais queixas. Além de avaliar se os juros cobrados estão dentro das taxas de mercado, o Procon também auxilia consumidores que estão com dívidas atrasadas e não conseguem honrar com o pagamento.

“Nosso setor de cálculo vai ver se a cobrança está justa, dentro do que foi compactuado com o banco. No caso de uma negociação, o Procon pode chamar o banco para tentar renegociar essa dívida de forma que atenda ao consumidor”, explicou.

PERFIL

Do total de atendimentos realizados este ano, 51,96% são mulheres e 48,04% homens. De acordo com Lana Lages, isso não significa que as mulheres reclamam mais. Isso mostra que as mulheres buscam mais os seus direitos.

O Procon Estadual fica localizado na Avenida Princesa Isabel, Centro. As reclamações também podem ser feitas no site do órgão, no endereço proconestadual.es.gov.br

Estatística Procon ES:

Atendimentos gerais

2019 (em dois meses) – 10.559

2018 – 56.009

Ranking de assuntos reclamados (2019)

Telefonia móvel – 1009

Banco – 892

Financeira – 716

Telefonia fixa – 665

Cartão de crédito – 525

Principais demandas: