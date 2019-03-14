Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ATENÇÃO, CONSUMIDOR

Operadoras de celular lideram ranking de reclamações no ES em 2019

Dado se refere ao ranking feito pelo Procon Estadual em apenas dois meses do ano. Serviços bancários aparecem na sequência

Publicado em 14 de Março de 2019 às 19:34

Publicado em 

14 mar 2019 às 19:34
Crédito: Reprodução/Pixabay
Os problemas com telefonia móvel lideram as queixas registradas no Procon Estadual neste ano. Em menos de três meses, já foram mais de mil reclamações: cobrança indevida, descumprimento de obrigação e dificuldade na rescisão de contrato estão entre as principais reclamações dos consumidores. Em segundo lugar do ranking estão as queixas contra bancos.
Este ano o Procon Estadual já realizou 10.559 atendimentos. Desse total, 1.009 eram reclamações de empresas de telefonia móvel; 892 contra bancos e 716 queixas de financeiras. De acordo com a diretora-presidente do Procon, Lana Lages, a maioria dos atendimentos realizados nos órgão tem um desfecho favorável para os consumidores. 
“Não precisa da assistência de advogados, a pessoa pode vir pessoalmente, só com a documentação que tem em mãos e, aqui, a empresa já é notificada para comparecer. É muito rápido”, contou.
BANCOS
Os bancos ocupam a vice-liderança de reclamações no Procon. Cobrança indevida, renegociação de dívidas e cálculo de taxa de juros são as principais queixas. Além de avaliar se os juros cobrados estão dentro das taxas de mercado, o Procon também auxilia consumidores que estão com dívidas atrasadas e não conseguem honrar com o pagamento.
“Nosso setor de cálculo vai ver se a cobrança está justa, dentro do que foi compactuado com o banco. No caso de uma negociação, o Procon pode chamar o banco para tentar renegociar essa dívida de forma que atenda ao consumidor”, explicou.
PERFIL
Do total de atendimentos realizados este ano, 51,96% são mulheres e 48,04% homens. De acordo com Lana Lages, isso não significa que as mulheres reclamam mais. Isso mostra que as mulheres buscam mais os seus direitos.
O Procon Estadual fica localizado na Avenida Princesa Isabel, Centro. As reclamações também podem ser feitas no site do órgão, no endereço proconestadual.es.gov.br
Estatística Procon ES:
Atendimentos gerais
2019 (em dois meses) – 10.559
2018 – 56.009
Ranking de assuntos reclamados (2019)
Telefonia móvel – 1009
Banco – 892
Financeira – 716
Telefonia fixa – 665
Cartão de crédito – 525
Principais demandas:
Cobrança indevida, negociação de dívidas, cálculo de prestação e taxa de juros, descumprimento, rescisão de contratos, vício de produtos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados