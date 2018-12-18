Operação Verão convoca 1400 policiais militares para reforços no ES

PM fazem policiamento de bicicleta na orla de Vila Velha: serão 1400 policiais atuando em 14 balneários do Estado Crédito: G1

Para garantir uma maior segurança de moradores e turistas do litoral capixaba durante o verão, a Secretaria Estadual de Segurança Pública anunciou, nesta terça-feira (18), o efetivo que será empenhado na Operação Verão 2018/2019. Do dia 26 de dezembro deste ano ao dia 10 de março de 2019, serão 1400 policiais militares trabalhando diariamente em 14 balneários do Estado.

Terão o reforço policial durante o verão os municípios de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Serra, Conceição da Barra, São Mateus (Guriri), Linhares (Pontal do Ipiranga), Aracruz, Fundão (Praia Grande), Marataízes, Itapemirim, Piúma, Anchieta e Presidente Kennedy.

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O efetivo adicional será composto por policiais remanejados do setor administrativo, policiais de folga que serão deslocados aos pontos de serviço e também 600 policiais do Curso de Habilitação a Sargento. O curso será interrompido durante a Operação Verão para que os agentes possam fazer parte do efetivo.

De acordo com o Secretário Estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, serão intensificadas diversas ações da polícia. Patrulhamento, cercos táticos e operações de bloqueios, blitze nas saídas de boates e próximos ás praias, além da maior abordagens a ônibus e a pessoas foram destacadas pelo Secretário.

“Vamos aumentar as blitze de trânsito. Vamos fazer nas saídas de boates e próximos às praias. Vamos aumentar nossas abordagens a coletivos, a pessoas, o patrulhamento a pé, motorizado e de bicicleta. As nossas polícias estarão bem ostensivas e visíveis para que a população se sinta tranquila”, disse.

Polícia vai intensificar blitze na saída de praias para flagrar motoristas embriagados Crédito:

O monitoramento aéreo nas praias também será reforçado durante a operação, com o uso de drones e helicópteros. “As tecnologias serão utilizadas para maximizar a eficiência das polícias. Os drones estarão nas praias, e os nossos helicópteros estarão presentes na Operação Verão”, afirmou o secretário.

O Comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho apontou os crimes de maior incidência durante o verão: roubo, furto e tráfico de drogas. Mas, afirmou que o setor de inteligência da PM está trabalhando para inibir as ações de criminosos com operações integradas.

“O que mais incide nesse período é o roubo, furto e tráfico de entorpecentes. Nessa linha, vamos trabalhar reforçando a inteligência dos batalhões e companhias independentes para que os policiais possam oferecer dados para o policiamento ostensivo na tentativa da realização de operações nesses municípios”, completou.

O valor investido para a concretização do projeto, correspondente ao pagamento das diárias dos agentes, será de R$ 2.878.176,00.

Polícia Civil

Para ampliar o trabalho nas delegacias durante a Operação Verão, a Polícia Civil restringiu férias aos servidores. Segundo o delegado João Calmon, a medida tem como objetivo reforçar o plantão nas delegacias.

“Nossa primeira ação foi restringir férias. Os pedidos de férias devem passar pelo superintendente para serem deferidos. A nossa preocupação primordial é reforçar os plantões de todas as delegacias regionais, principalmente aquelas da região litorânea, para um melhor atendimento ao público”, disse.

Ainda segundo Calmon, policiais do setor administrativos também atuarão nos plantões e nas delegacias. “Fizemos também uma readequação dos policiais que atuam no setor administrativo lançando eles nas atividades-fim dos plantões e delegacias especializadas”, completou.

Além do reforço nos plantões, serão criados postos para atendimento em locais e períodos específicos. Em Jacaraípe, será implantado um posto de atendimento ao cidadão no 29º Distrito Policial durante as festividades de Réveillon e Carnaval para orientação e registro de ocorrências.

Em Praia Grande, no município de Fundão, haverá reforço do efetivo no Núcleo Avançado de Praia Grande para atendimento ao público e diligências urgentes. As Delegacias de Conceição da Barra e Piúma atuarão no período de Carnaval, em turno de 24h, com equipes compostas por Delegados, Escrivães, Investigadores e Agentes de Polícia, além de plantão policial também no Réveillon. Em Vitória, durante o Carnaval, haverá plantão na Delegacia de Santo Antônio.

Bombeiros

Visando a segurança dos banhistas nas praias, que ficam lotadas durante todo o verão, 700 salva-vidas contratados pelas prefeituras vão trabalhar em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Serão 50 agentes da corporação coordenando os trabalhos de guarda nas praias.

Segundo o coronel André Có, todos os equipamentos de segurança e monitoramento serão utilizados durante a Operação Verão. “Toda a embarcação, todo o serviço de guarda nas praias com quadriciclo, motos, estarão à disposição da população e turistas que frequentam as praias do Estado”, disse.

O coronel lamentou o caso dos meninos que sumiram após entrarem no mar da Barra do Jucu, em Vila Velha, no último dia 8. “Eram duas crianças que estavam sem supervisão de pai, parente ou algum adulto para orientar. Foi feita uma orientação em um primeiro momento por um guarda-vida, mas, infelizmente as crianças voltaram sem supervisão nenhuma da família”, disse.