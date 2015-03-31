Durante o feriadão da Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai utilizar radares móveis para detectar excesso de velocidade nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. As estradas vão ganhar reforço na fiscalização e no policiamento na chamada Operação Semana Santa. Com os radares, a PRF planeja diminuir o número de acidentes neste período. No ano passado, neste mesmo feriado, foram registrados 135 acidentes e 4 mortes.

Your browser does not support the audio element. Operação Semana Santa Radares móveis vão fiscalizar motoristas nas estradas

De acordo com a inspetora da PRF Carolina André os radares serão utilizados nos locais com maior movimento e onde os índices mais altos de velocidade costumam ser praticados. “Vamos ter os radares móveis, eles estarão funcionando. Gostamos de divulgar isso porque queremos que a legislação de trânsito seja cumprida e que menos acidentes aconteçam. O foco da PRF não é na quantidade de infrações e sim na segurança no trânsito”, disse.

A polícia também alertou os condutores sobre os pontos de maior risco nas rodovias capixabas. Entre eles estão o trecho de 10 km da BR-101, entre o bairro Nova Carapina e o viaduto de Carapina, na Serra; o perímetro urbano de Linhares, na BR-101 Norte; a BR-262, entre Cariacica e Viana e a Rodovia do Contorno.

Também é preciso ficar atento aos horários a serem evitados durante o feriado. “O maior movimento deve acontecer na quinta-feira, principalmente à tarde e à noite, com sentido ao interior do Estado. Também no domingo à tarde, com sentido à Região Metropolitana. Quem puder evitar estes horários vai fazer uma viagem mais tranquila”, disse.

Os policiais também estarão equipados com etilômetros para flagrar motoristas que bebem e dirigem. No ano passado, na mesma operação, dos mais de 2 mil testes com bafômetro, 17 condutores foram flagrados. Caminhões bitrem e cegonha, com cargas mais pesadas, também serão impedidos de trafegar nos horários de maior fluxo.