Uma operação da Polícia Militar conseguiu retirar 41 viaturas de quartéis e batalhões onde ocorrem manifestações de mulheres e famílias de PMs desde o dia 4 de fevereiro. A liberação dos veículos foi na tarde desta quinta-feira (23). Os manifestantes protestam por melhores condições de trabalho e reajuste salarial dos militares.

Dezessete viaturas colocadas à disposição para patrulhamento estavam no Batalhão de Missões Especiais (BME) e seis estavam no Regimento de Polícia Montada (RPMont), em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Operação retira mais de 40 viaturas de quartéis da PM

As demais viaturas estavam em um quartel de Viana, sendo 13 veículos no total, e outras cinco saíram do Batalhão da Serra. Na Capital, Os veículos do BME foram retirados por um portão alternativo do Núcleo de Operações de Transporte Aéreo (Notaer).

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou, por meio de nota, que as operações transcorreram sem confronto com os manifestantes. No entanto, mulheres e familiares de PMs afirmam ao contrário. Segundo as mulheres, os policiais que participaram da ação de retirada das viaturas, na região de onde saíram as viaturas do BME, usaram spray de pimenta, bombas de efeito moral e deram disparos com balas de borracha. O enfrentamento teria acontecido na rua que serve de acesso ao portão do Notaer.

Procurada pela reportagem, a Sesp reafirmou que não houve registros de confronto, e acrescentou que reclamações de algum procedimento da PM devem ser levados à Corregedoria para formalizar a denúncia.

Testemunho

De acordo com o porteiro José Rodrigues, que trabalha na escola municipal Nelcy da Silva Braga, que fica em frente ao portão por onde os veículos foram retirados, não houve nenhum tipo de violência durante a ação. “Alguns policiais estavam encapuzados e outros não. Mas foi tudo tranquilo, os policiais não xingaram ninguém. Eles estavam todos fardados”, afirmou à Rádio CBN.