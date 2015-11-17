Tornando turvas as águas limpas do Rio Doce, como um dilúvio, a lama resultante do rompimento da Samarco, há mais de dez dias, finalmente chegou ao Espírito Santo e, assim como em Minas Gerais, compromete a vida das espécies que vivem no manancial. De todos os animais, um grupo tenta salvar o maior número possível. Desde a última sexta-feira (13), já foram resgatados pela Operação Arca de Noé mais de 3 mil animais, alguns em extinção.

A iniciativa atende a uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Espírito Santo e pelo Ministério Público Federal que ordenou que a mineradora resgate "o maior número possível" de peixes nos municípios de Baixo Guandu, Colatina e Linhares, no Norte do Espírito Santo, antes da chegada da lama.

Your browser does not support the audio element. Diony Silva - Operação resgata mais de três mil peixes no Rio Doce

Quinze espécies

Segundo o coordenador do projeto, o professor especialista em gestão de recursos hídricos do Instituto Federal do Espírito Santo, Abraão Elesbon, já foram retirados do rio cerca de 15 espécies que estão sendo direcionadas para tanques de cultivo disponíveis na região noroeste do Estado, para posterior repovoamento do Rio Doce.

Elesbon destacou ainda que além de equipes de biólogos, Ictiólogos e piscicultores especializados, que estão analisando a retirada de espécies raras e endêmicas do local, as quais já estão sendo direcionadas, o grupo conta ainda com ajuda da policia ambiental e de representantes da mineradora.

Nos municípios mineiros, por onde a lama passou, milhares de peixes agonizaram após o rio Doce ser tomado de lama, algumas espécies raras como surubim-do-Doce, andirá, curimba e piaba-do-Doce.

Ações nos municípios

No município de baixo Guandu a captação de água do rio Doce, foi suspensa no inicio da tarde de ontem e o abastecimento da cidade está sendo feita com água do Rio Guandu. Na localidade de Mascarenhas, que fica mais afastada do município, o abastecimento está sendo feito com caminhões-pipa.

Já na cidade de colatina, prefeitura, Defesa Civil e Exercito começam a instalação das caixas de armazenamento que farão a distribuição complementar de água potável para a população. No total serão 52 postos de distribuição de água potável.