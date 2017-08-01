Operação prende um dos dez criminosos mais procurados do ES

Um barulho intenso provocado por fogos de artifício começou bem cedo, às 4 horas, nesta terça-feira (1º), quando deu início também uma operação realizada por policiais civis e militares no Complexo da Penha, em Vitória. Helicópteros também podiam ser ouvidos. Várias pessoas foram presas, entre elas um dos dez criminosos mais procurados do Espírito Santo, Josielson dos Santos Valentim, vulgo “coroinha”. A operação contou com mais de 300 policiais.

Outros procurados também foram presos, todos com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, segundo a polícia. A operação teve como alvos criminosos envolvidos com o tráfico de drogas na região. Ao todo, 50 locais foram abordados com a participação de 150 policiais civis, 195 policiais militares, entre outros.

O barulho com o foguetório não parou e durou toda a manhã na região com alguns intervalos, segundo relatos de moradores de bairros próximos. Fogos de artifício foram ouvidos também em outras localidades fora do Complexo da Penha, como o Morro da Garrafa, em Santa Helena. Segundo a polícia, é uma forma de tentar atrapalhar o trabalho dos policiais.

A operação foi realizada em conjunto com o 1º Batalhão da Polícia Militar, em Vitória, e a Polícia Civil. Até o final da manhã a PM confirmou apenas uma arma apreendida com os criminosos, mas foram encontrados também 51 munições, dois radiocomunicadores, três celulares, maconha, cocaína, dinheiro em espécie e vários objetos para refino de entorpecentes, como liquidificador, ácido bórico, acetona e pomadas de lidocaína, além de um espaço para armazenamento das drogas.