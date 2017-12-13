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A Polícia Militar vai reforçar o policiamento nos polos de comércio e entornos de shoppings na semana que antecede o Natal. Serão 2.450 policiais por dia com foco nas áreas de comércio em cidades da Grande Vitória e interior. Também haverá reforço nas abordagens de coletivos.

Your browser does not support the audio element. Operação Natal terá mais de 2.400 PMs por dia nas áreas de comércio

Em Vitória, o reforço no policiamento será nos polos comerciais da Praia do Canto, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Grande São Pedro e Centro. O mesmo deve acontecer no polo de moda da Glória, em Vila Velha, na região de Laranjeiras, na Serra, e em Campo Grande e Itacibá, em Cariacica. O Centro de Guarapari também será contemplado com mais PMs.

No interior o reforço atuará nas áreas comerciais de Cachoeiro, Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus. Segundo o secretário de Segurança Pública, André Garcia, as áreas de atuação foram definidas de acordo com estudos do mapa do crime.

“Planejamos segundo dados estatísticos, levantamentos de ocorrências de crimes contra o patrimônio, especialmente os roubos em vias públicas, como assaltos e furtos. É muito comum nessa época do ano que haja uma incidência maior desse tipo de ocorrência”, contou.

De acordo com o comandante geral da PM, coronel Nilton Rodrigues, o reforço no policiamento é para garantir que as pessoas possam fazer as compras de Natal com segurança. “O foco é levar tranquilidade para o povo capixaba para que eles possam usufruir desse momento e fazer suas compras com tranquilidade. É o maior efetivo que a Polícia Militar já destinou aos polos comerciais."