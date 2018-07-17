Sete mandados de busca e apreensão são cumpridos pelos agentes do Gaeco, do Cade e da Polícia Militar Crédito: Caique Verli

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deflagraram na manhã desta terça-feira a Operação Nexus, que investiga possível crime de formação de cartel em licitações para contratação de serviços de pavimentação asfáltica.

Your browser does not support the audio element. Operação mira cartel de empresas em licitações públicas do ES

A operação mira, principalmente, empresas que participavam das licitações feitas pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Estado, nos últimos dez anos, para obras do programa Caminhos do Campo, de pavimentação de estradas rurais.

Cerca de 100 processos licitatórios estão no alvo da investigação. Pelos menos três empresas são suspeitas de combinar preços nas concorrências. Segundo o promotor Vitor Anhoque Cavalcanti, uma delas, a Connect Construções e Incorporações, de Vila Velha, venceu quase todas as licitações nesse período, segundo o Ministério Público, recebendo cerca de R$ 40 milhões dos cofres públicos.

"Possivelmente, isso ainda está em investigação, as empresas combinavam valores, quem deveria ganhar e perder a licitação e essa empresa especificamente dominava esse órgão público, no caso a secretaria de Agricultura", destaca.

Há suspeitas também de fraudes em contratos do DER. Um servidor efetivo do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (IDAF), autarquia ligada à Secretaria de Agricultura, também é suspeito de participação no esquema. O servidor, que não teve o nome divulgado e foi afastado do cargo por determinação da Justiça, já foi subsecretário da pasta.

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Grande Vitória e um no município de Vila Valério. Os mandados foram emitidos pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha. As outras empresas que também foram alvo de mandados na investigação, segundo o Ministério Público, são a construtora Terra Brasil, de Vila Velha, e a Serrabetume, no município da Serra. Foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos para o prosseguimento das investigações. A reportagem tentou contato com as três empresas por telefone, mas funcionários desligaram a ligação sem dar esclarecimentos.