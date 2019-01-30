Operação Marias prende 23 homens acusados de agressão no ES

23 homens são presos por agredir e estuprar mulheres no ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil prendeu 23 homens suspeitos de violência contra a mulher na o Espírito Santo, nesta quarta-feira (30). Denominada de “Maria's”, a operação chefiada pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), teve início às 4h da manhã e contou com a participação de 74 policiais em muncípios da Grande Vitória e interior do Estado. Dos alvos da operação, 14 foram presos por descumprirem medida protetiva de urgência, cinco por estupro, um por tentativa de feminicídio, um por lesão corporal e um por ameaça. Os detidos cumprem mandado de prisão preventiva.

Entre os casos investigados está um estupro coletivo, ocorrido em Nova Venécia: três homens foram presos durante a operação acusados de estuprar uma mulher. Segundo a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, delegada Cláudia Dematté, o trabalho de investigação fez com que os suspeitos fossem presos nesta quarta-feira. “A nossa delegada de Nova Venécia realizou diversas diligências com sua equipe, conseguiu identificar os autores desse estupro coletivo, representou pela prisão, indiciou eles por esse crime, e hoje (quarta) na nossa operação eles foram presos”.

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A delegada explica o nome dado à operação e o trabalho realizado para punir as violações cometidas contra mulheres. “A Operação Maria's levou esse nome em homenagem a nossa lei Maria da Penha, que leva o nome de uma vítima de violência doméstica e familiar. Foi assim denominada em alusão às nossas diversas mulheres Marias, Ângelas, Joanas, Joaquinas, que são vítimas de violência em nosso Brasil. Nós não vamos admitir isso aqui no Espírito Santo. Nós vamos agir com todo o rigor e esses homens serão devidamente investigados pelas Delegacias da Mulher e punidos”, destacou.

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Um suspeito de tentar matar a mulher com uma foice também foi preso. O caso aconteceu no município de Itapemirim, região Sul do Estado, no mês de janeiro. Segundo a delegada, o homem de 25 anos já praticava agressões e ameaças contra a vítima, sempre por motivos fúteis e potencializado pelo uso de alcool. “No dia dos fatos ele chegou alcoolizado em casa, e por um motivo fútil, questão de acender e apagar a luz já que eles tem um filho que estava dormindo, ele não aceitou o questionamento da esposa, pegou uma foice, foi para cima dela, desferiu golpes, atingiu também a criança de três anos de idade, e se evadiu. A nossa delegada de Itapemirim realizou diversas diligências para localizá-lo, e hoje ele foi devidamente preso em Colatina”, completou.

Dematté afirma que o trabalho de repressão é importante, mas a prevenção é fundamental para o combate à violência contra a mulher.

“Quando se fala de violência doméstica, não adianta trabalhar apenas com a repressão. Trabalharemos com a repressão sim, sempre, toda vez que um crime for cometido será apurado e devidamente punido. Mas, nós temos também de pensar como sociedade e trabalhar na prevenção. Nós precisamos desconstruir esses valores machistas. Nós queremos viver em um mundo de igualdade entre homens e mulheres, e que não exista mais esse tipo de violência contra a mulher”, completou.

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O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, reforça a importância das denúncias de violência contra a mulher através dos canais de comunicação do Disque-denúncia 181, e do Central de Atendimento à Mulher, no número 180.

“Aquela pessoa que mora próximo ou tem conhecimento, as vezes sabe de uma mulher que vem sofrendo agressões, assédio moral ou sexual. Enfim, em qualquer contexto. Pode denunciar pelo 181 ou 180 que chegará isso nas nossas delegacias e certamente será investigado e tomada as providências devidas”, disse.