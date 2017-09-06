Operação Independência começa com reforço de fiscalização

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na madrugada desta quarta-feira (6) a Operação Independência, com foco na segurança do trânsito das rodovias federais que cortam o Estado. Na BR 262 e na BR 101, principalmente, os policiais do setor administrativo estarão atuando nas ruas. Segundo a corporação, mais de dez radares móveis estarão em uso pelos agentes em vários pontos estratégicos das rodovias, flagrando irregularidades.

No ano passado, no mesmo feriado, foram registrados 50 acidentes, sendo oito graves. Nenhuma morte ocorreu. No último feriadão deste ano, o de Corpus Christi, foram registradas quatro mortes, todas no primeiro dia, além de 35 acidentes, entre 14 e 18 de junho.

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Segundo a inspetora da PRF, Daniele Fiorote, o foco da fiscalização será principalmente com relação ao uso de álcool pelos motoristas e o excesso de velocidade. Além disso, ela também alerta para o perigo do uso do celular no trânsito. "Tanto o motorista quanto o pedestre. Começou a dirigir, esquece o celular. Pedestre, atravesse na faixa e evite ficar com o celular, com fones de ouvido. Temos registrado muitos atropelamentos e outros acidentes com pessoas se filmando na direção”, destaca.

CORTE DE VERBA

Segundo a inspetora, o recente corte de verba do Governo Federal não vai causar prejuízos à PRF no Espírito Santo na Operação Independência. Segundo ela, o Governo anunciou um aporte de cerca de R$ 30 milhões para todo o Brasil, ainda a ser dividido pelos estados.

CONSCIENTIZAÇÃO

A PRF também faz conscientização nas estradas, com ações educativas. Na manhã desta quarta-feira (6) foi realizado o Cinema Rodoviário, onde motoristas eram parados para assistir vídeos de acidentes e uma rápida palestra com inspetores. O analista de sistemas e professor Gildásio Lecchi, de 34 anos, disse que é necessário ter atenção no trânsito. Ele trafega de Aracruz à Vitória todos os dias de motocicleta à trabalho. “Às vezes a gente está na pressa, mas tem que olhar mais longe, não esperar chegar perto para tomar a decisão de parar ou não. Tem que pensar um pouco, porque não somos de ferro”, ressalta.