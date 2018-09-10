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RODOVIAS FEDERAIS

Operação Independência: 1.315 multas por excesso de velocidade no ES

Multas foram aplicadas pela PRF durante os quatro dias de operação do feriado do Dia da Independência

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 12:51

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

10 set 2018 às 12:51
Centenas de motoristas foram multados por excesso de velocidade nas rodovias do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
A Polícia Rodoviária Federal divulgou, neste segunda-feira (10), a quantidade de ocorrências dos quatro dias da Operação Independência no Espírito Santo. Em comparação com o ano passado, quando o feriadão foi maior e a PRF fez um dia a mais de operação, os números de mortes, feridos e acidentes tiveram redução. Chama atenção neste ano o número de multas por excesso de velocidade, quando mais de 1,3 mil penalidades foram aplicadas.
Na média diária, foram 10 acidentes no ano passado, e seis foram registrados neste ano. No ano passado cerca de 12 ficaram feriadas por dia, e em 2018 esse número se manteve. A quantidade de mortes caiu de 14 para 3. Vale destacar que o feriadão do ano passado foi marcado por uma grande tragédia, quando 11 pessoas morreram em um acidente com um micro-ônibus do grupo folclórico de Domingos Martins, em Mimoso do Sul.
Na avaliação de Wilys Lyra, superintendente da Polícia Rodoviária no Espírito Santo, a quantidade de motoristas multados pelo excesso de velocidade continua alta: em 2018 foram 1.325 multas para motoristas que estavam correndo demais nas rodovias do Espírito Santo - uma média superior a 320 multas por dia.
Operação Independência - 1.315 multas por excesso de velocidade no ES
"Foram mais de 1.300 condutores flagrados com excesso de velocidade, foram mais de mil multas para as outras infrações e muitas ultrapassagens indevidas. Nós, infelizmente, temos esse cenário de ações negativas por parte do condutor", opinou Lira.
A Operação Independência também foi marcada pela utilização do bafômetro passivo durante as fiscalizações. Com ele, os policiais conseguem identificar a presença de álcool, antes mesmo que o motorista sopre o bafômetro ativo. Neste ano, sete motoristas foram multados por dirigir após ingerir bebida alcoólica. 
"Todos os sete foram, confirmados com o bafômetro ativo. A seleção que é feita com o bafômetro passivo e nós fazemos os demais testes no condutor", concluiu o representante da PRF.
A operação da Polícia Rodoviária Federal também prendeu 12 pessoas, 12 veículos com restrição de roubo foram recuperados e 94 veículos com irregularidades foram recolhidos. As fiscalizações nas rodovias capixabas durante o feriado começaram na noite de quinta-feira e terminaram na noite deste domingo. 

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