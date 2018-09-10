Centenas de motoristas foram multados por excesso de velocidade nas rodovias do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

A Polícia Rodoviária Federal divulgou, neste segunda-feira (10), a quantidade de ocorrências dos quatro dias da Operação Independência no Espírito Santo. Em comparação com o ano passado, quando o feriadão foi maior e a PRF fez um dia a mais de operação, os números de mortes, feridos e acidentes tiveram redução. Chama atenção neste ano o número de multas por excesso de velocidade, quando mais de 1,3 mil penalidades foram aplicadas.

Na média diária, foram 10 acidentes no ano passado, e seis foram registrados neste ano. No ano passado cerca de 12 ficaram feriadas por dia, e em 2018 esse número se manteve. A quantidade de mortes caiu de 14 para 3. Vale destacar que o feriadão do ano passado foi marcado por uma grande tragédia, quando 11 pessoas morreram em um acidente com um micro-ônibus do grupo folclórico de Domingos Martins, em Mimoso do Sul.

Na avaliação de Wilys Lyra, superintendente da Polícia Rodoviária no Espírito Santo, a quantidade de motoristas multados pelo excesso de velocidade continua alta: em 2018 foram 1.325 multas para motoristas que estavam correndo demais nas rodovias do Espírito Santo - uma média superior a 320 multas por dia.

Your browser does not support the audio element. Operação Independência - 1.315 multas por excesso de velocidade no ES

"Foram mais de 1.300 condutores flagrados com excesso de velocidade, foram mais de mil multas para as outras infrações e muitas ultrapassagens indevidas. Nós, infelizmente, temos esse cenário de ações negativas por parte do condutor", opinou Lira.

A Operação Independência também foi marcada pela utilização do bafômetro passivo durante as fiscalizações. Com ele, os policiais conseguem identificar a presença de álcool, antes mesmo que o motorista sopre o bafômetro ativo. Neste ano, sete motoristas foram multados por dirigir após ingerir bebida alcoólica.

"Todos os sete foram, confirmados com o bafômetro ativo. A seleção que é feita com o bafômetro passivo e nós fazemos os demais testes no condutor", concluiu o representante da PRF.