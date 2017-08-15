Operação Hammer-on tem busca e apreensão na Grande Vitória

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (15), em conjunto com a Receita Federal, a Operação Hammer-On, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que teria movimentado mais de R$ 5,7 bilhões com lavagem de dinheiro e evasão de divisas na negociação de mercadorias, cigarros e drogas do exterior, especialmente do Paraguai, entre 2012 e 2016. A operação aconteceu no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Hammer-on tem busca e apreensão em Vitória

No Estado três pessoas foram ouvidas coercitivamente, mas ninguém foi preso, segundo a Polícia Federal. Três mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em empresas capixabas. Todas as ações aconteceram na Grande Vitória, em Vila Velha, na Serra e na Capital. A PF não passou os detalhes das ocorrências registradas no Estado, mas durante a manhã as três pessoas já estavam na sede da corporação em São Torquato, em Vila Velha.

Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. No total são 19 mandados de prisão, sendo dois de prisão preventiva e demais de prisão temporária. As investigações, iniciadas em 2015, tiveram como foco um grupo criminoso composto de cinco núcleos interdependentes que utilizavam contas bancárias de várias empresas, em geral fantasmas, para receber grandes valores de pessoas e empresas interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do exterior, especialmente do Paraguai, funcionando como um elo de ligação.

O dinheiro “sujo” era creditado nas contas das empresas controladas pela organização criminosa e, em seguida, enviado para o exterior de maneira fraudulenta, como usando o sistema nacional de compensação paralelo e usando a ajuda de instituições financeiras.