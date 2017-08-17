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Operação fecha avenida por três horas e cerca bairro em Vitória

Polícia tinha autorização para entrar nas casas no bairro Jesus de Nazareth por meio de um mandado judicial coletivo

Publicado em 17 de Agosto de 2017 às 12:41

Publicado em 

17 ago 2017 às 12:41
Uma megaoperação envolvendo 406 agentes das polícias Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal e da Secretaria de Justiça (Sejus) fechou a Avenida Beira Mar na manhã desta quinta-feira (17) na altura do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. A ação, comandada pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), contou com 158 PMs, 170 policiais civis, 30 delegados, 35 agentes da PRF, 6 da PF e 7 agentes da Secretaria de Justiça. O objetivo do trabalho conjunto é combater o tráfico de drogas e as organizações criminosas do bairro.
Operação fecha avenida por três horas e cerca bairro em Vitória
A operação começou às 5 horas e contou com um helicóptero que pousou na Beira Mar, próximo à sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um lancha da Polícia Federal fazia o apoio ao cerco, já que o bairro tem acesso pelo mar. A polícia tinha autorização para entrar nas casas por meio de um mandado judicial coletivo.
Até o final da manhã, a Polícia Militar confirmou a prisão de duas pessoas e a apreensão de cinco armas. As pessoas não podiam entrar no bairro de carro e quem entrava e saía a pé era parado e revistado. Para o auxiliar financeiro Evanildo Siqueira, de 41 anos, morador de Jesus de Nazareth, a ação foi exagerada. “Não precisava disso tudo. Acho que só a Polícia Militar dá conta. Não precisava de Polícia Federal e Polícia Civil. Não acontece todo dia isso aqui, mas é até bom que façam algo de vez em quando”, acrescenta.
Outra moradora do bairro, a dona de casa Simone Montezani, de 52 anos, diz que não sabia da ação até a filha ligar para ela. “Minha filha que me ligou quando eu estava dormindo e pediu para eu ligar a TV e ver. Aí que fui perceber a situação. Só fui ver helicóptero depois de 7 horas”, relata.
O trânsito foi fechado na Beira Mar entre o INSS e a entrada para a Avenida Leitão da Silva, e ficou assim até às 8 horas. Os motoristas eram obrigados a passar por dentro de Bento Ferreira ou por outras vias e a lentidão foi grande. Depois da liberação, o fluxo melhorou, mas a operação no bairro continuou durante a manhã.

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