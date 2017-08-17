Uma megaoperação envolvendo 406 agentes das polícias Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal e da Secretaria de Justiça (Sejus) fechou a Avenida Beira Mar na manhã desta quinta-feira (17) na altura do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. A ação, comandada pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), contou com 158 PMs, 170 policiais civis, 30 delegados, 35 agentes da PRF, 6 da PF e 7 agentes da Secretaria de Justiça. O objetivo do trabalho conjunto é combater o tráfico de drogas e as organizações criminosas do bairro.

Your browser does not support the audio element. Operação fecha avenida por três horas e cerca bairro em Vitória

A operação começou às 5 horas e contou com um helicóptero que pousou na Beira Mar, próximo à sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um lancha da Polícia Federal fazia o apoio ao cerco, já que o bairro tem acesso pelo mar. A polícia tinha autorização para entrar nas casas por meio de um mandado judicial coletivo.

Até o final da manhã, a Polícia Militar confirmou a prisão de duas pessoas e a apreensão de cinco armas. As pessoas não podiam entrar no bairro de carro e quem entrava e saía a pé era parado e revistado. Para o auxiliar financeiro Evanildo Siqueira, de 41 anos, morador de Jesus de Nazareth, a ação foi exagerada. “Não precisava disso tudo. Acho que só a Polícia Militar dá conta. Não precisava de Polícia Federal e Polícia Civil. Não acontece todo dia isso aqui, mas é até bom que façam algo de vez em quando”, acrescenta.

Outra moradora do bairro, a dona de casa Simone Montezani, de 52 anos, diz que não sabia da ação até a filha ligar para ela. “Minha filha que me ligou quando eu estava dormindo e pediu para eu ligar a TV e ver. Aí que fui perceber a situação. Só fui ver helicóptero depois de 7 horas”, relata.