Duas marcas de baterias de veículos foram reprovadas em fiscalização feita no Estado entre a última segunda (27) e esta quarta-feira (29). Segundo o Instituto de Pesos e Medidas do Estado (Ipem), as marcas possuem o peso menor do que o indicado no rótulo. A fiscalização faz parte da Operação Especial Carro Andando, realizada pelo Inmetro em todo o país. A ação acontece até esta sexta-feira (31).
O coordenador da operação no Estado, o gerente de qualidade dos produtos do Ipem, Fabrício Borges, disse que o peso menor de uma bateria pode acarretar na redução da vida útil do produto e na queda da potência, o que leva prejuízos aos consumidores.
Operação do Inmetro fiscaliza baterias de veículos no Espírito Santo
“Uma bateria com peso menor vai dar uma resposta elétrica diferente do que o informado. Isso, dependendo do uso, pode acarretar na diminuição do tempo de utilidade e pode acarretar em problemas. Para o fabricante, representa ter menos custo. A bateria é feita de chumbo, que é caro, colocando menos, a empresa economiza e obtém mais vantagens na venda”, disse à Rádio CBN Vitória.
Ao todo, a fiscalização será realizada em 30 empresas do Estado, entre distribuidoras e revendedoras. As duas marcas reprovadas tiveram os modelos de baterias interditados e proibidos de serem vendidos. O instituto não informou quais são essas marcas reprovadas. A divulgação oficial deve ser feita nos próximos dias. Na ação, uma balança aferida pelo Inmetro mede o peso dos produtos. Cada bateria pode ter até 5% a mais ou a menos do peso informado.
As empresas flagradas em desacordo com os padrões do Inmetro podem receber multas que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. Caso os lojistas possuam nota fiscal dos produtos, a própria fabricante é multada. Do contrário, a autuação também é válida para o comerciante.
As dicas para o motorista não levar prejuízo na hora de comprar a bateria é checar se há o selo do Inmetro no produto e sempre exigir nota fiscal e certificado de garantia. Os nomes das marcas reprovadas no Estado ainda não foram divulgados pelo Instituto de Pesos e Medidas já que a operação ainda está em curso até a próxima sexta na Grande Vitória e em municípios do interior.