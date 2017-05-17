Operação detém 40 pessoas por crimes fiscais e contra a saúde pública

A operação abordou mais de 1.500 veículos no Espírito Santo Crédito: Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve 40 pessoas em uma operação realizada entre os dias 8 e 16 maio nas estradas do Espírito Santo. O foco eram crimes fiscais, como falta de notas fiscais em mercadorias, e saúde pública, como irregularidades sanitárias. Várias prisões, no entanto, ocorreram por outros motivos, como tráfico de drogas e roubo de carros.

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A operação foi realizada em conjunto com diversos órgãos federais e estaduais, como Receita Estadual e Federal, Anvisa e Polícia Civil e teve, em parte, a qualificação dos agentes da PRF, inclusive com a Polícia Imigratória Americana, neste caso com foco em produtos piratas e contrabando. Houve várias apreensões de cargas, entre elas a de três caminhões de cerveja, que estavam com mercadoria sem nota fiscal. Em um deles havia 650 caixas da bebida. No caso de entorpecentes, foram apreendidos 64,84 kg de maconha e e 3,38 kg de cocaína nas estradas.

Segundo o chefe de operações da PRF, Amarílio Luiz Boni, a operação teve, além dos resultados, o objetivo de deixar um legado para que a fiscalização contra crimes fiscais seja mais intensa no Espírito Santo por parte da corporação integrada a outros órgãos. “O legado não é para agora. A ideia é capacitar o policial para que lá na frente a gente tenha um resultado maior. No começo a gente inicia o aprendizado nesse foco para depois trazer um resultado melhor”, acrescenta.

PONTOS FISCAIS

Desde 2009 não existem os quatro pontos fixos da Receita Estadual que existiam para abordar veículos contra crimes fiscais. Segundo o subgerente fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda, Marcos Pego Freitas, no entanto, cerca de cinco ações são realizadas no Estado por semana no trânsito para flagrar irregularidades fiscais, e a fiscalização está mais inteligente. “De um lado a gente atua com uma base de dados e de outro a gente quer captar quem está fora do nosso radar, que são empresas que transitam com documento fiscal irregular. É feita no trânsito de maneira pontual, em locais não fixos”, explica.