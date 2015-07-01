Um lixão clandestino foi desativado na Rodovia do Contorno, em Nova Rosa da Penha, Cariacica, na manhã desta quarta-feira (1º). A ação aconteceu após um pedido do Ministério Público para retirar o lixo e entulhos do local, já que, segundo a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, o lixo deve ser destinado para aterros sanitários e não deve ser deixado a céu aberto. A ação, apesar de não causar interdições na rodovia, deixou o trânsito bem lento no local.Para fazer a retirada, a Secretaria de Meio Ambiente de Cariacica solicitou apoio da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Ambiental e Polícia Civil. A concessionária Eco 101 vai colocar uma grade no terreno para evitar a colocação de mais lixo.

Your browser does not support the audio element. Operação desativa lixão clandestino na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Segundo o secretário de Meio Ambiente de Cariacica, Claudio Denicoli, a ação vai inibir a prática de crimes ambientais. “Essa é uma área pública que era ocupada por um lixão, com resíduos perigosos como tinta e óleo e contaminava o solo. Há um córrego perto que era poluído com esse lixo. Fizemos essa ação para encerrar essas atividades aqui e para cumprir a legislação federal que proíbe lixões nas cidades”, disse à Rádio CBN Vitória.

Sustento do lixo

O material que foi retirado do terreno vai ser levado para um aterro sanitário próximo à região. O terreno é de propriedade do Estado, segundo a Prefeitura de Cariacica, que prestou auxílio na limpeza. No lixão, muitos catadores tiravam o seu sustento familiar. O catador Nilson Pereira separava materiais recicláveis no local há 22 anos e agora teme pelo seu futuro. Segundo ele, os catadores terão prejuízo com o fim do lixão na rodovia.

No entanto, segundo a secretária de Desenvolvimento Social de Cariacica, Priscilla Vasconcellos, os catadores receberão auxílios e serão qualificados para outra profissão e também podem ser inseridos em uma associação de catadores.

Investigação

Durante a ação, forças policiais foram acionadas para que não houvesse problemas de segurança e represálias de quem utiliza o lixão, segundo o titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, o delegado Wanderson Prezotti. Ele vai investigar os autores do descarte no lixão.

“O intuito hoje é a limpeza do terreno e dar apoio a essa ação. Mas, posteriormente, vamos investigar no intuito de localizar possíveis infratores que praticavam esse descarte irregular”, disse à CBN.