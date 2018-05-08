Operação Deja Vu traz a Lava Jato ao ES pela segunda vez

Sede da Polícia Federal, em São Torquato Crédito: Fernando Madeira

Pela segunda vez, em pouco mais de quatro anos de atuação, a Operação Lava Jato realizou um mandado de busca e apreensão no Espírito Santo. A primeira ocasião foi em setembro de 2016. Na manhã desta terça-feira a ordem de busca de apreensão aconteceu em Vitória, em um local não revelado pela Polícia Federal.

A ação fez parte da Operação Deja Vu, que é a 51ª fase da Lava Jato, que investiga o pagamento de R$ 200 milhões em propina a membros do PMDB, do PT e ex-funcionários da Petrobras. De acordo com informações do Ministério Público Federal, a propina foi paga entre 2010 e 2012.

Em 2016, o mandado de busca e apreensão e também o mandado de condução coercitiva para ouvir o depoimento de um economista capixaba aconteceram na 35ª fase da Lava Jato.

O objetivo da ação desta terça foi reunir provas da prática dos crimes de corrupção, associação criminosa, fraudes em contratações públicas, crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro.

Ao todo, 23 mandados foram cumpridos no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, por ordem do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Cinco pessoas foram presas e encaminhadas para a Superintendência da Polícia Federal (PF), em Curitiba.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações realizadas indicam a repetição no modo de operação já amplamente revelado pela Operação Lava Jato: a obtenção de contratos por parte de grupo empresarial junto à Petrobras, em valores superfaturados, mediante o pagamento de vantagens indevidas à executivos e gerentes da empresa petrolífera.