Operação de resgate: Terceira Ponte fica fechada por duas horas

Um caminhão e duas caminhonetes da corporação foram usados no resgate na Terceira Ponte, que contou com oito bombeiros Crédito: Caíque Verli

A Terceira Ponte, que liga Vitória a Vila Velha, ficou totalmente fechada por duas horas na manhã desta quinta-feira (03) para o resgate de uma pessoa que tentava suicídio. O Corpo de Bombeiros informou que o plano de contingência foi acionado e a ponte foi esvaziada. A vítima foi resgatada às 10h. Um caminhão e duas caminhonetes da corporação foram usados no resgate, que contou com oito bombeiros.

Os acessos à Terceira Ponte, em Vitória e em Vila Velha, também foram interditados pelas guardas municipais e agentes da concessionária Rodosol, que colocaram placas e cones alertando sobre o fechamento da ponte.

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O autônomo João Marcos Sabaíne perdeu compromissos por causa do fechamento da ponte Crédito: Caíque Verli

Os agentes municipais, a Rodosol, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atuaram de forma conjunta no plano de contingência, como detalhou Valter Siqueira, inspetor e coordenador da Guarda Municipal de Vila Velha: "O nosso protocolo de guarda era o desvio das vias para que os condutores buscassem outros caminhos para acessar Vila Velha, que são a Segunda Ponte e a Cinco Pontes. Em cima da ponte, a Polícia Militar e a Rodosol abriram os gates para que os condutores dos veículos pudessem retornar".

Quem iria passar pela Terceira Ponte se surpreendeu com a interdição e precisou alterar a rota, como disse o comerciante José Renato de Oliveira: "Estava voltando de uma reunião de trabalho em Vitória e fiquei surpreso sem saber o que estava acontecendo. Vamos demorar um pouco mais para chegar em casa."

Para atravessar de Vitória a Vila Velha, as únicas opções eram a Segunda e as Cinco Pontes, que ficaram com o trânsito lento.

O comerciante José Renato de Oliveira foi surpreendido com a interdição na Terceira Ponte Crédito: Caíque Verli

Mas teve quem preferiu esperar na região da Praça do Cauê, em Vitória, esperando que a operação tivesse êxito o mais rápido possível. Uma dessas pessoas foi o autônomo João Marcos Sabaíne, que precisou desmarcar o atendimento de clientes.

"Estacionei aqui e estou esperando porque não compensa dar a volta lá embaixo. Porque a gente já trabalha no limite e ter que dar a volta lá embaixo, por causa do trânsito e da distância, não dá. Tive que desmarcar dois horários de trabalho", contou o motorista