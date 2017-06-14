Operação da PRF já registra aumento de 300% em mortes no 1° dia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na madrugada desta quarta-feira (14) a Operação Corpus Christi com um número maior de mortes do que em todo o feriado prolongado em 2016. Mesmo com a fiscalização reforçada, quatro acidentes com quatro mortes ocorreram no primeiro dia da operação em vigor, tragédias que elevam o alerta para quem vai viaja neste feriadão. No ano passado foi registrada uma morte em todos os cinco dias de operação, com 46 acidentes.

Your browser does not support the audio element. Operação da PRF já registra aumento de 300% em mortes no 1º dia

O mais recente aconteceu na tarde desta quarta-feira, quando um homem foi atropelado no km 291 da Rodovia do Contorno. Os trechos considerados mais perigosos estão exatamente na Serra, na BR 101: em Carapina, entre o km 260 e o km 270 e na onde ocorreu o acidente, na Rodovia do Contorno, entre o km 290 e o km 300.

A fiscalização da PRF consiste em ações ao longo da via, com o uso de teste do bafômetro, medição da velocidade dos veículos, verificação da situação dos veículos, com radares móveis, além de educativas. A inspetora Danielle Fiorotte dá algumas dicas aos motoristas. “Verificar a situação do veículos, colocar o cinto de segurança tanto para o motorista quanto para o passageiro, colocar os dispositivos de segurança adequado para cada idade, fazer ultrapassagem apenas em locais permitidos e a questão que a gente sempre fala: respeitar a sinalização de trânsito”, alertou.

A PRF também faz ações educativas ao longo das BRs no Estado. Nesta quarta, pela manhã, alguns motoristas eram parados na pista para palestras e alertas sobre os perigos da imprudência no trânsito em um posto da ECO 101 próximo ao pedágio na Serra.