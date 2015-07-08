Operação da Polícia Federal contra a pornografia infantil na internet prende uma pessoa no Estado

Uma pessoa foi presa na madrugada desta quarta-feira (08) durante uma operação da Polícia Federal no Espírito Santo para combater a pornografia infantil na internet. As investigações da "Operação Amparo" tiveram origem na Delegacia de Defesa Institucional, com base em informações fornecidas por uma Agência dos Estados Unidos, dentre outras fontes.

Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Vitória, Cariacica, Serra e Colatina. Foi a primeira operação da Polícia Federal com pedido de prisão preventiva, já que em dois dos casos investigados foi descoberta a prática de extorsão sexual.

Nesse contexto de extorsão, dois investigados, utilizando-se de perfis falsos, conseguiam fotos íntimas de criança e adolescente utilizando-as para coagi-las e obterem mais vídeos e fotos, sob pena de divulgarem na internet.