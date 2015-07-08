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ESPÍRITO SANTO

Operação da Polícia Federal contra a pornografia infantil na internet prende uma pessoa no Estado

Investigações da "Operação Amparo" tiveram origem na Delegacia de Defesa Institucional, com base em informações fornecidas por uma Agência dos Estados Unidos, dentre outras fontes

Publicado em 08 de Julho de 2015 às 13:48

Publicado em 

08 jul 2015 às 13:48
Uma pessoa foi presa na madrugada desta quarta-feira (08) durante uma operação da Polícia Federal no Espírito Santo para combater a pornografia infantil na internet. As investigações da "Operação Amparo" tiveram origem na Delegacia de Defesa Institucional, com base em informações fornecidas por uma Agência dos Estados Unidos, dentre outras fontes.
Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Vitória, Cariacica, Serra e Colatina. Foi a primeira operação da Polícia Federal com pedido de prisão preventiva, já que em dois dos casos investigados foi descoberta a prática de extorsão sexual.
Nesse contexto de extorsão, dois investigados, utilizando-se de perfis falsos, conseguiam fotos íntimas de criança e adolescente utilizando-as para coagi-las e obterem mais vídeos e fotos, sob pena de divulgarem na internet.
Já os demais investigados espalharam fotos e imagens com este conteúdo através das redes sociais. O preso e os demais investigados pelos crimes de posse, compartilhamento de pornografia infantil, todos previstos na Lei 8.069/90, cujas penas variam de 2 a 8 anos de reclusão, (Art.241-A e art.241-B).

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