Prédio em construção Crédito: Reprodução/Pixabay

A indústria da construção no Brasil teve em janeiro o menor nível de ociosidade desde 2015. O nível de utilização da capacidade de operação do setor marcou 60% em janeiro e o de ociosidade ficou, então, em 40%. As informações foram divulgadas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Your browser does not support the audio element. Operação da indústria da construção no ES deve crescer em 2018

No Estado, o setor ficou estável em 2017, interrompendo três anos de queda, e deve apresentar um leve crescimento em 2018, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon).

O presidente do Sindicato, Paulo Baraona, explicou que os investimentos do Governo do Estado previstos em obras e a construção de uma fábrica de bio-óleo em Aracruz devem impactar positivamente no setor neste ano. Ele ponderou, porém, que o crescimento deve ser pequeno porque o setor ainda sente reflexos da crise.

"Nosso setor é o primeiro a ser atingido e um dos últimos a se recuperar porque trabalhamos com produto de valor agregado muito alto: habitações e construções comerciais. Os valores são muito altos e no geral as pessoas fazem financiamento a médio e longo prazo para pagar. Evidentemente, ninguém vai fazer um financiamento a médio e longo prazo se não tiver segurança no emprego ou no negócio", comentou ele.

O impacto da crise no setor foi tão grande que a construção perdeu mais de 30 mil postos de emprego no Espírito Santo de 2012 a 2016.