A operação contra a pedofilia que prendeu nesta quarta-feira (05) seis homens no Espírito Santo começou após a desarticulação de um grupo internacional que compartilhava imagens pornográficas no WhatsApp.
Operação contra pedofilia no ES começou com informações da Interpol
Um dos membros é capixaba. A Polícia Federal passou a monitorá-lo após receber informações da Interpol na Espanha, que descobriu a atuação desse grupo no aplicativo de mensagens. Como representante da Organização Internacional no Brasil, a Polícia Federal deu início às investigações no Espírito Santo.
O delegado regional executivo da superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo, Luciano Flores, destacou a importância da troca de informações entre a Espanha e o Brasil como pontapé inicial da operação.
"Essa é mais uma das investigações em que a Polícia Federal usa de informações oriunda das Interpol. No caso, a operação na Espanha, para conseguir ter o êxito de prender em flagrante seis pessoas cometendo o crime de pedofilia", comentou
Através desse trabalho de rastreamento do suspeito envolvido com o grupo internacional, a Polícia acabou chegando também aos outros cinco presos.
Os investigadores monitoraram páginas da internet e de mensagens trocadas em aplicativos de smartphones. O delegado criticou os aplicativos de mensagens que se negam a revelar os autores de mensagens criminosas na Internet, alegando a criptografia, e comentou sobre a dificuldade da Polícia em investigar esse tipo de crime.
"Está na hora das autoridades governamentais darem uma atenção especial para os aplicativos de mensagens via celular que criptografam as mensagens e se negam a apresentar, inclusive ao Poder Judiciário, a identidade dessas pessoas. Ou seja, a própria empresa se autocriptografa e se nega a fornecer as informações da identidade e do conteúdo de mensagens de crimes tão graves como esse"
A operação contou com a participação de 54 Policiais Federais, sendo realizado o cumprimento de 09 mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados.