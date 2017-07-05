Material apreendido em operação contra pedofilia Crédito: Divulgação/PF

A operação contra a pedofilia que prendeu nesta quarta-feira (05) seis homens no Espírito Santo começou após a desarticulação de um grupo internacional que compartilhava imagens pornográficas no WhatsApp.

Your browser does not support the audio element. Operação contra pedofilia no ES começou com informações da Interpol

Um dos membros é capixaba. A Polícia Federal passou a monitorá-lo após receber informações da Interpol na Espanha, que descobriu a atuação desse grupo no aplicativo de mensagens. Como representante da Organização Internacional no Brasil, a Polícia Federal deu início às investigações no Espírito Santo.

O delegado regional executivo da superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo, Luciano Flores, destacou a importância da troca de informações entre a Espanha e o Brasil como pontapé inicial da operação.

"Essa é mais uma das investigações em que a Polícia Federal usa de informações oriunda das Interpol. No caso, a operação na Espanha, para conseguir ter o êxito de prender em flagrante seis pessoas cometendo o crime de pedofilia", comentou

Através desse trabalho de rastreamento do suspeito envolvido com o grupo internacional, a Polícia acabou chegando também aos outros cinco presos.

Os investigadores monitoraram páginas da internet e de mensagens trocadas em aplicativos de smartphones. O delegado criticou os aplicativos de mensagens que se negam a revelar os autores de mensagens criminosas na Internet, alegando a criptografia, e comentou sobre a dificuldade da Polícia em investigar esse tipo de crime.

"Está na hora das autoridades governamentais darem uma atenção especial para os aplicativos de mensagens via celular que criptografam as mensagens e se negam a apresentar, inclusive ao Poder Judiciário, a identidade dessas pessoas. Ou seja, a própria empresa se autocriptografa e se nega a fornecer as informações da identidade e do conteúdo de mensagens de crimes tão graves como esse"