Um homem de 35 anos foi preso em flagrante no município de São Gabriel da Palha nesta quarta-feira (08) acusado de envolvimento com pornografia infantil na internet. A Polícia Federal já possuía um mandado de prisão preventiva contra ele, mas encontrou material pornográfico ao chegar na residência do acusado.

As investigações que culminaram na "Operação Amparo", deflagrada pela Polícia Federal, começaram em janeiro deste ano, após informações repassadas pela polícia norte-americana. A Agência ICE, dos Estados Unidos, realizou uma investigação no país em meados de outubro do ano passado e identificou que o capixaba compartilhava conteúdo pornográfico infantil na internet, segundo o titular da Delegacia de Defesa Institucional (Delinst), delegado Leonardo Rabello, responsável pela operação.

Your browser does not support the audio element. Operação contra a pornografia infantil na internet prende suspeito de São Gabriel da Palha

Esta foi a primeira operação da Polícia Federal com pedido de prisão preventiva. "Eles passaram a informação para nós, o inquérito foi instaurado. Por meio de duas requisições, conseguimos obter o endereço físico do investigado", afirmou. O homem, de acordo com o delegado, utilizava perfis falsos nas redes sociais para aliciar as vítimas. Ele praticava o crime de extorsão sexual, segundo Rabello.

"É uma modalidade que vem acontecendo em todo mundo e, infelizmente, vem crescendo bastante. O criminoso aproveita crianças com baixa autoestima para conquistá-las por meio de perfis falsos. E, quando conquistam sua confiança, passam a obter informações mais íntimas e utiliza para chantageá-las. De modo que, se não houver o cumprimento do que ele está exigindo, como a gravação de algum vídeo ou encaminhamento de alguma imagem contendo exploração sexual ou pornografia infantil, ele então afirma que vai fazer divulgação via web. A criança fica refém dessa situação", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Segundo suspeito

Na residência do acusado, a polícia encontrou diversos computadores e mídias contendo pornografia infantil. Um segundo perfil falso, utilizado por esse mesmo homem de São Gabriel da Palha, levou a um segundo homem, residente em Cariacica, na Grande Vitória. A polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência e, agora, vai fazer a perícia do material recolhido para entender a ligação entre os dois acusados, de acordo com Rabello.

"Esse homem preso se utilizou de um perfil falso que, depois de requisitar o dado cadastral para operadora, nós tivemos a informação que o endereço físico era desse outro alvo, que passou a ser investigado a partir daí. Mas, nós precisamos fazer a perícia para identificar a correlação existente entre eles, se ele compartilhava esse tipo de material e outros detalhes, como outras vítimas por exemplo. São detalhes que só a perícia vão conseguir fornecer", explicou.

Vítimas

Até o momento dez vítimas já foram identificadas. Todas são crianças com menos de 12 anos de idade. Elas residem no Espírito Santo e também em outros estados brasileiros. Leonardo Rabello chama atenção para a importância da família em orientar seus filhos durante o uso na internet.

"Não existe a possibilidade dessas pessoas saírem ilesas. A gente aproveita a oportunidade para gerar o efeito pedagógico que essa operação necessita. Precisamos conscientizar a população de que hoje é possível fazer um rastreamento, depois a identificação do endereço físico e o cumprimento de mandado de busca e apreensão, como aconteceu hoje. É importante que os pais conversem e deixem os filhos cientes a não manter qualquer tipo de comunicação com pessoas estranhas porque o risco é muito grande, hoje infelizmente em razão dos perfis falsos, a aparência realmente engana", alertou.

Além do mandado de prisão preventiva, que acabou também na prisão em flagrante, no interior do Espírito Santo, e da apreensão de material em Cariacica, a Polícia Federal executou mais seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Vitória, Serra e Colatina. Ao todo foram apreendidos 13 computadores, um smartphone e diversas mídias digitais, como pendrive, CDs e cartões de memória. Todo o material será periciado.

A expectativa é que outras vítimas sejam identificadas por meio dessas provas. As informações das crianças que foram alvo de pornografia infantil serão repassadas aos órgãos competentes. O objetivo é que elas e suas famílias passem por acompanhamento especializado, para eliminar possíveis traumas.