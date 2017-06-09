Operação conjunta apreende oito quilos de crack em ônibus de viagem

Uma operação conjunta das Polícias Civil e Rodoviária Federal (PRF) apreendeu oito quilos de crack em uma mala, dentro de um ônibus de viagem que vinha de São Paulo. O operação foi realizada na manhã desta sexta-feira (09), na BR 101, em Viana. A droga foi encontrada pela cadela Ursa, da PRF. A bagagem pertencia a Antônio dos Santos Gonçalves, 29 anos.

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Antônio, que já tem passagem pela polícia na Bahia por tráfico de drogas, contou que pegou o entorpecente em São Paulo e entregaria para uma pessoa na Rodoviária de Vitória. Pelo transporte ele receberia R$ 2 mil. Com ele, a polícia também encontrou R$ 6 mil em dinheiro e 20 quilos de ácido bórico.

De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado José Lopes, a droga estava escondida dentro de bexigas de aniversário para tentar camuflar o odor. “É muito comum eles colocarem plástico, borracha, para camuflar o odor, tanto é que estamos perto da droga e não estamos sentindo o cheiro. Mas o cachorro detecta, ele podem tentar nos enganar, mas o cachorro ele não engana”, contou.

Antônio vai responder pelo crime de tráfico de drogas, com dois qualificadores: trouxe a droga de outro Estado e estava com insumos usado no preparo de entorpecentes. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).