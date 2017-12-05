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Cariacica e Serra

Operação apreende R$ 5 milhões em produtos falsificados

Entre os materiais recolhidos estavam bonés, camisas, relógios e bermudas que imitavam marcas famosas

Publicado em 05 de Dezembro de 2017 às 20:52

Publicado em 

05 dez 2017 às 20:52
Uma tonelada de mercadorias falsas foram apreendidas pela polícia. Segundo a polícia, o material recolhido equivale a R$ 5 milhões Crédito: Patrícia Scalzer
A Polícia Civil fez uma operação que fechou seis lojas e apreendeu uma tonelada de mercadorias falsificadas na Grande Vitória. No total, foram R$ 5 milhões em mercadoria apreendidas. Entre os materiais recolhidos estavam bonés, camisas, relógios e bermudas que imitavam marcas famosas. Quatros pessoas foram detidas e liberadas após assinarem Termo Circunstanciado.
Cinco lojas foram fechadas na avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. Um estabelecimento foi fechado na Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra. A polícia informou que as camisas das marcas originais custam em torno de R$ 200 e a falsificada estava sendo vendida por R$ 18.
A polícia chegou aos estabelecimentos por meio de representantes das marcas que trabalham no Estado. De acordo com a delegada Rhaiana Bremenkamp, da Delegacia de Defraudações e Falsificações, empresários estavam falindo por causa da venda de produtos falsificados. “O mercado de falsificação no nosso Estado estava crescendo demais e essa lojas legais, que vendem produto original e geram renda para o Estado estavam fechando, quebrando”, contou.
A operação continua. De acordo com a delegada, a polícia investiga também lojas famosas que vendem os produtos falsificados como sendo originais. “Temos outras denúncias, de lojas maiores, de bairros nobres, que, às vezes, acabam misturando o produto verdadeiro com produto falso.”
A operação também teve o apoio da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial, sob a responsabilidade do delegado Fabiano Rosa.

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