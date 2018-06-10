Operação apreende mais de 400 frascos de droga em festa em Vila Velha

Drogas apreendidas em festa rave Crédito: Divulgação

A Guarda Municipal de Vila Velha e a Polícia Militar apreenderam mais de 400 frascos de loló e diversas outras drogas em uma festa rave no município, durante a madrugada deste domingo (10). Três homens foram conduzidas para a Delegacia Regional de Vila Velha.

A inteligência policial já investigava a possibilidade de tráfico e consumo de drogas na festa, segundo o secretário de Prevenção e Combate a Violência de Vila Velha, Oberacy Emmerich. Ao todo, foram apreendidos 402 frascos e uma garrafa de um litro de loló, quatro papelotes de cocaína, 48 tubos de lança perfume e 75 comprimidos de ecstasy.

O secretário afirma que as forças de segurança vão continuar trabalhando para identificar a prática de tráfico de drogas nesses locais. “Esse tipo de festa também gera problemas: tráfico e uso de drogas, em geral, além de posse de armas.”

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Na Serra, também houve operação na noite deste sábado (09) envolvendo a prefeitura, que fechou quatro bares e boates nas regiões da Grande Jacaraípe, Nova Almeida, Feu Rosa e Vila Nova de Colares.