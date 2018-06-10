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SEGURANÇA

Operação apreende mais de 400 frascos de droga em festa em Vila Velha

Na Serra, uma outra operação resultou no fechamento de bares e casa de prostituição

Publicado em 10 de Junho de 2018 às 12:15

Publicado em 

10 jun 2018 às 12:15
Drogas apreendidas em festa rave Crédito: Divulgação
A Guarda Municipal de Vila Velha e a Polícia Militar apreenderam mais de 400 frascos de loló e diversas outras drogas em uma festa rave no município, durante a madrugada deste domingo (10). Três homens foram conduzidas para a Delegacia Regional de Vila Velha.
A inteligência policial já investigava a possibilidade de tráfico e consumo de drogas na festa, segundo o secretário de Prevenção e Combate a Violência de Vila Velha, Oberacy Emmerich. Ao todo, foram apreendidos 402 frascos e uma garrafa de um litro de loló, quatro papelotes de cocaína, 48 tubos de lança perfume e 75 comprimidos de ecstasy.
O secretário afirma que as forças de segurança vão continuar trabalhando para identificar a prática de tráfico de drogas nesses locais. “Esse tipo de festa também gera problemas: tráfico e uso de drogas, em geral, além de posse de armas.”
Operação apreende mais de 400 frascos de droga em festa em Vila Velha
Na Serra, também houve operação na noite deste sábado (09) envolvendo a prefeitura, que fechou quatro bares e boates nas regiões da Grande Jacaraípe, Nova Almeida, Feu Rosa e Vila Nova de Colares.
Um bar, uma casa de prostituição e duas casas particulares que funcionavam aos finais de semana como boates foram embargados e interditados por estarem sem alvará ambiental, sem licença de funcionamento ou por causa do som alto, o que incomodava os vizinhos. Um outro espaço, no bairro Enseada de Jacaraípe, também recebeu advertência por causa do som alto.

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