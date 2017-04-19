Onze paróquias coordenam 4° dia de Oitavário

O quarto dia de Oitavário da Festa da Penha atraiu muito fiéis ao campinho do Convento na tarde desta quarta-feira (19). De acordo com os organizadores, cerca de quatro mil pessoas acompanharam o Oitavário e a missa. A celebração foi coordenada pela área Pastoral Benevente, composta por 11 paróquias das cidades de Anchieta, Guarapari e Alfredo Chaves.
O ponto alto da celebração foi o momento em que a imagem de Nossa Senhora da Penha foi carregada até os fiéis que estavam no Campinho e uma manto gigante cobriu os devotos. A missa foi conduzida pelo padre Gudialace Oliveira. Nesta quinta-feira (20), o Oitavário será realizado pela área Pastoral Serra/Fundão.