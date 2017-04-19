Onze paróquias coordenam 4° dia de Oitavário

O quarto dia de Oitavário da Festa da Penha atraiu muito fiéis ao campinho do Convento na tarde desta quarta-feira (19). De acordo com os organizadores, cerca de quatro mil pessoas acompanharam o Oitavário e a missa. A celebração foi coordenada pela área Pastoral Benevente, composta por 11 paróquias das cidades de Anchieta, Guarapari e Alfredo Chaves.