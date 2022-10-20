ONG resgata, através da educação, jovens em risco social de bairros violentos de Vitória

Projeto foi criado pelo Secri no "Território do Bem" Crédito: Reprodução/Rede Social

O dia 11 de outubro de 2022 foi marcado por sete ataques a ônibus na Grande Vitória, promovidos por uma organização criminosa para vingar a morte de um dos seus integrantes. Nesses casos de violência, chamou a atenção a participação de adolescentes. Em um cenário de envolvimento desses jovens com crimes, um projeto apoiado pelo cooperativismo na região onde está sediada a facção tenta resgatar jovens em risco social.

Your browser does not support the audio element. ESPECIAL - VINICIUS ZAGOTO - ONG RESGATA, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO, JOVENS EM RISCO SOCIAL MORADORES DE BAIRROS VIOLENTOS DA CAPITAL - 8.52s - 19-10-22

Terceiro ataque a ônibus é registrado em Santo Antônio, Vitória, nesta terça-feira (11) Crédito: Carlos Alberto Silva I A Gazeta

A Organização Não Governamental Secri atua há 34 anos na área conhecida como “Território do Bem”, compreendido pelos bairros da Penha, Bonfim, São Benedito, Consolação, Gurigica, Itararé, Jaburu, Engenharia e Floresta. O termo foi criado por lideranças comunitárias que se uniram para dar outra identidade à região, que sofre com a violência promovida pelas guerras do tráfico de drogas e armas.

A partir de um apoio financeiro do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), o Secri desenvolveu a TV Secri. O projeto surgiu no auge da pandemia, quando as crianças e os adolescentes não podiam acessar as atividades presenciais da instituição. A partir da iniciativa, tudo aquilo que era feito pela ONG, como dança, música, projeto de vida e literatura, foi para o campo digital, através das redes sociais, com vídeos gravados, podendo ser acessados pelas redes sociais.

Território do Bem envolve 9 bairros de Vitória Crédito: Vinicius Gonçalves I TV Gazeta

A ideia do programa hoje é que os conteúdos não sejam produzidos e executados pela equipe de educadores do Secri e sim pelos adolescentes membros do projeto. São eles que vão em busca da notícia, informação, acontecimento dentro da comunidade e lançam na TV Secri, em uma perspectiva da periferia ser retratada por ela mesma.