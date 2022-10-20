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Reportagem Especial

ONG resgata, através da educação, jovens em risco social de bairros violentos de Vitória

Projeto foi criado pelo Secri, presente há 34 anos na região chamada “Território do Bem”, na capital capixaba, com apoio de cooperativa de crédito

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 11:22

Publicado em 

20 out 2022 às 11:22
ONG Resgata, Projeto foi criado pelo Secri,
Projeto foi criado pelo Secri no "Território do Bem" Crédito: Reprodução/Rede Social
O dia 11 de outubro de 2022 foi marcado por sete ataques a ônibus na Grande Vitória, promovidos por uma organização criminosa para vingar a morte de um dos seus integrantes. Nesses casos de violência, chamou a atenção a participação de adolescentes. Em um cenário de envolvimento desses jovens com crimes, um projeto apoiado pelo cooperativismo na região onde está sediada a facção tenta resgatar jovens em risco social.
ESPECIAL - VINICIUS ZAGOTO - ONG RESGATA, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO, JOVENS EM RISCO SOCIAL MORADORES DE BAIRROS VIOLENTOS DA CAPITAL - 8.52s - 19-10-22
Terceiro ataque a ônibus é registrado em Santo Antônio, Vitória, nesta terça-feira (11)
Terceiro ataque a ônibus é registrado em Santo Antônio, Vitória, nesta terça-feira (11) Crédito: Carlos Alberto Silva I A Gazeta
A Organização Não Governamental Secri atua há 34 anos na área conhecida como “Território do Bem”, compreendido pelos bairros da Penha, Bonfim, São Benedito, Consolação, Gurigica, Itararé, Jaburu, Engenharia e Floresta. O termo foi criado por lideranças comunitárias que se uniram para dar outra identidade à região, que sofre com a violência promovida pelas guerras do tráfico de drogas e armas.
A partir de um apoio financeiro do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), o Secri desenvolveu a TV Secri. O projeto surgiu no auge da pandemia, quando as crianças e os adolescentes não podiam acessar as atividades presenciais da instituição. A partir da iniciativa, tudo aquilo que era feito pela ONG, como dança, música, projeto de vida e literatura, foi para o campo digital, através das redes sociais, com vídeos gravados, podendo ser acessados pelas redes sociais.
Território do Bem envolve 9 bairros de Vitória
Território do Bem envolve 9 bairros de Vitória Crédito: Vinicius Gonçalves I TV Gazeta
A ideia do programa hoje é que os conteúdos não sejam produzidos e executados pela equipe de educadores do Secri e sim pelos adolescentes membros do projeto. São eles que vão em busca da notícia, informação, acontecimento dentro da comunidade e lançam na TV Secri, em uma perspectiva da periferia ser retratada por ela mesma.
Reportagem Vinicius Zagoto

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