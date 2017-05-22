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"Critério desconhecido"

ONG quer que praia atingida por esgoto fique interditada em Vitória

Dois pontos da Praia de Santa Helena - 11 e 12 - voltaram a ser interditados pela prefeitura de Vitória nesta segunda-feira

Publicado em 22 de Maio de 2017 às 14:56

Publicado em 

22 mai 2017 às 14:56
Uma ONG ambiental do Espírito Santo rejeita a ideia de que a Praia de Santa Helena, em Vitória, possa ser liberada rapidamente para banhistas, como aconteceu após o primeiro lançamento de esgoto registrado há duas semanas. A Juntos SOS ES Ambiental acredita que seja necessário mais tempo e análise da água, visto que o lançamento de esgoto já foi flagrado duas vezes em menos de um mês.
ONG quer que praia atingida por esgoto em Vitória continue interditada
Dois pontos da Praia de Santa Helena - 11 e 12 - voltaram a ser interditados pela prefeitura de Vitória nesta segunda-feira (22), após novo lançamento de esgoto ser constatado pelo órgão em uma manilha. Há duas semanas o mesmo problema havia ocorrido e na semana passada a praia foi liberada pela prefeitura para banhistas.
Para o presidente da Juntos SOS ES Ambiental, Eraylton Moreschi, a prefeitura precisa explicar porque está liberando a praia de forma tão rápida, visto que os lançamentos de esgoto voltaram a ocorrer no domingo. Moreschi também é membro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema). “Nós tivemos a interdição de uma praia pelo lançamento de 225 mil litros de esgoto in natura, como informado pelo secretário, e uma semana depois a praia é dada como própria. Qual o critério que a prefeitura utilizou”, questiona.
O secretário municipal de meio ambiente, Luiz Emanuel Zouain rebateu as críticas e disse que a liberação da praia é feita de acordo com a análise de uma série histórica. A Praia de Santa Helena estava há cinco semanas própria para banho, antes dos vazamentos de esgoto, segundo ele "anormais". “Se você tiver mil coliformes fecais a cada 100 ml você monta sua série histórica. Um evento anormal em um local desses é interditado provisoriamente até uma nova análise ser feita, dando continuidade à série histórica ou não”, explicou.
A prefeitura de Vitória, por meio de um laboratório particular, vai fez uma nova coleta na água da Praia de Santa Helena. O resultado deve sair na próxima quinta-feira (25), mas a prefeitura não deu como certa a liberação da praia de forma rápida desta vez.

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