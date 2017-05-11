A vida urbana na cidade de Vitória será avaliada pelo levantamento feito pela Rede de Monitoramento Cidadão Crédito: Marcelo Prest

A ONG Transparência Capixaba solicitou informações à prefeitura de Vitória em relação a residências e estabelecimentos que não estão ligados à rede de esgoto na Capital. O pedido, feito nesta quinta-feira (11), é para que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) torne públicas as informações sobre os imóveis irregulares. Para o secretário executivo da Transparência, Edmar Camata, divulgar essas informações pode ser uma forma de ajudar na conscientização de moradores, por exemplo.

Your browser does not support the audio element. ONG quer mapa de imóveis sem ligação com rede de esgoto

“Essa informação tem que ser pública para que, por exemplo, uma associação de moradores consiga participar do processo de convencimento e de conscientização dos domicílios que não estão ligados à rede de esgoto, para quem mora em um edifício saiba se o prédio está ligado ou não e para que a sociedade possa saber, inclusive, se existem órgãos públicos que não fizeram o dever de casa”, explicou.

O documento pede, com base na Lei de Acesso às Informações Públicas, acesso à lista de endereços no município de Vitória - residenciais ou comerciais, público ou privados - que não tenham realizado interligação à rede de tratamento disponibilizado pela Cesan.

O secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, disse estar à disposição para colaborar com ONG. No entanto, ele afirma que a secretaria não tem posse de todos os endereços não ligados à rede de esgoto e que essa informação deve ser esclarecida pela Cesan.