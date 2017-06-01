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ONG não descarta ir à Justiça para obter mapa do esgoto em Vitória

A ONG Transparência Capixaba solicitou os dados à Prefeitura de Vitória e à Cesan, por meio da Lei de Acesso à Informação

Publicado em 01 de Junho de 2017 às 13:58

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

01 jun 2017 às 13:58
Esgoto sendo despejado na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Marcelo Prest A Gazeta
A ONG Transparência Capixaba não descarta entrar na Justiça para ter acesso aos dados do mapa de imóveis sem ligação com rede de esgoto em Vitória. A ONG solicitou os dados à Prefeitura de Vitória, por meio da Lei de Acesso à Informação. No entanto, o pedido foi negado nesta quarta-feira (31). A solicitação era para que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) tornasse públicas as informações sobre os imóveis irregulares. A pasta tem 20 dias para avaliar um recurso protocolado pela entidade.
ONG não descarta ir à Justiça para obter mapa do esgoto em Vitória
O pedido também foi feito à Cesan, que se negou a divulgar os dados para a ONG por defender que eles são sigilosos e dos moradores. Para o secretário executivo da ONG, Edmar Camata, divulgar essas informações pode ajudar na conscientização de moradores, além encerrar o que muitas pessoas definem na Capital como um “jogo de empurra-empurra” entre Prefeitura de Vitória e Cesan, no que se refere à responsabilidade pelos casos de vazamento de esgoto na baía da cidade.
"É muito negativo você ver dois órgão discutindo e a sociedade no meio sem informação. Hoje a gente não dizer que está poluindo a praia, qual município polui mais. Se o problema é com residência ou com comércio, se é com órgão público. Hoje a sociedade está desmuniciada de informação. A nossa luta é por informação. A partir do momento que a gente tiver, a gente vai saber quem se omitiu no dever de fiscalização", destacou Camata.
A Semmam argumentou que não é detentora das informações demandadas pela ONG. A pasta acrescentou que recebe informações, muitas das vezes, inconsistentes da própria Cesan e que elas não retratam a realidade de um panorama geral sobre ligações na Capital, de acordo com uma nota enviada à reportagem. Já a Cesan comunicou apenas que passa a lista aos órgãos de fiscalização e que os dados são dinâmicos.

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