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ONG defende menos influência política na indicação de conselheiros de contas

Nesta quarta-feira, a Operação O Quinto do Ouro, da Polícia Federal, levou à prisão cinco dos sete conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Publicado em 29 de Março de 2017 às 20:08

Publicado em 

29 mar 2017 às 20:08
A ONG Transparência Capixaba, ao lado de outras instituições, vai lançar a campanha “Conselheiro Cidadão”. O objetivo é fazer com que os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) sejam escolhidos apenas de acordo com critérios técnicos e não políticos, como acontece atualmente. A campanha não tem data para ser lançada.
Segundo o secretário geral da Transparência Capixaba, Edmar Camata, o modelo atual favorece a irregularidades. Ele argumenta que já que políticos indicam os conselheiros, isso pode causar influência, tanto no momento de julgar contas de aliados como de adversários políticos.
ONG defende menos influência politica na indicação de conselheiros de contas
De acordo com Edmar Camata, é necessário que os conselheiros possuam reputação ilibada e sejam escolhidos de acordo com o saber que possuem sobre o que envolve as Contas Públicas. Camata aponta que praticamente um quarto dos conselheiros das Cortes brasileiras têm problemas com a Justiça.
“Hoje, 23% dos conselheiros dos Tribunais de Contas do Brasil respondem a ações na Justiça. Com isso, a gente já vê que existe um problema na indicação e na escolha dessas pessoas”, afirmou à Rádio CBN. Ainda segundo Edmar Camata, a Campanha “Conselheiro Cidadão” visa a alertar a sociedade sobre a importância do Tribunal de Contas e de que os conselheiros sejam escolhidos com a participação popular.
Nesta quarta-feira (29), a Operação “O Quinto do Ouro”, da Polícia Federal, levou à prisão cinco dos sete conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

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