ONG critica placa preta em carro de desembargador: "Patrimonialista"

Carro do Tribunal de Justiça com as placas pretas Crédito: Edson Chagas

A ONG Transparência Capixaba criticou o uso de placas especiais com fundo preto em carros do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que transportam desembargadores. Esse símbolo deve ser reservado apenas aos presidentes dos tribunais, como determinou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), baseado no Código Brasileiro de Trânsito.

Para o presidente da ONG, Edmar Camata, a placa diferenciada é um sinal de status e privilégio na administração pública.

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"As placas pretas representam uma herança de uma visão patrimonialista da administração pública. Isso não deve ter espaço mais para acontecer no ano de 2017. Representa muito mais uma necessidade de reconhecimento público de uma autoridade que está no veículo do que propriamente um serviço à disposição do magistrado", comentou.

A determinação do CNJ saiu no ano passado, respondendo a um questionamento do TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região. Mais de nove meses depois, o TJ continua usando as placas pretas nos veículos, como mostrou o jornal A Gazeta.

Procurado pela reportagem da Rádio CBN, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) informou, por meio da assessoria de comunicação, que o presidente do Judiciário, desembargador Annibal de Rezende Lima, estava em sessão no pleno. Disse que, mesmo após a sessão ordinária não seria possível o desembargador falar sobre o assunto porque ele teria uma reunião muito longa, de acordo com a assessoria.

O artigo 115, parágrafo 3°, do Código Brasileiro de Trânsito, estabelece que podem ter placas diferenciadas os carros oficiais de presidentes dos Tribunais Federais, dos Governadores, Prefeitos, Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes das Assembleias Legislativas, das Câmaras Municipais, dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo chefe do Ministério Público e ainda dos Oficiais Generais das Forças Armadas.

Já os veículos que transportam os presidentes dos três poderes a nível federal, os ministros do STF, ministros do Estado, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República devem usar placas com as cores verde e amarela da Bandeira Nacional. Os desembargadores não estão na lista de autoridades que podem utilizar as placas especiais.

Edmar Camata acrescenta ainda que o uso de placas pretas pode atrapalhar a fiscalização caso o motorista do carro cometa alguma irregularidade. "Placas pretas no geral representam um dificultador para a fiscalização. Nenhum agente de trânsito vai conseguir autuar esse veículo", comenta.

O presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (AMAGES), Ezequiel Turíbio, afirmou não ser contrário à retirada das placas pretas, mas defende que o veículo tenha uma identificação, como um adesivo da Justiça.

"O importante é que haja uma identificação do veículo. Se a chapa é branca, se a chapa é preta, não vejo diferença. Tem que ter uma identificação até porque se tiver um problema com o veículo, ele será identificado pela sociedade", pontuou.

De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), o uso irregular das placas pretas é uma infração média, que acarreta multa, retenção do veículo e apreensão das placas irregulares.

Entenda a Polêmica

O que diz o Conselho Nacional de Justiça

Respondendo a um questionamento do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o Conselho Nacional de Justiça disse que veículos oficiais que transportam desembargadores não devem ter placas pretas, conforme o Código Brasileiro de Trânsito. O ofício foi encaminhado aos tribunais no Brasil, orientando o cumprimento das regras de trânsito.

O que diz o Tribunal de Justiça

Ainda não se manifestou sobre a polêmica.

O que diz o Denatran

Placas pretas

O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) informou que o Código Brasileiro de Trânsito prevê que os veículos de representação dos Presidentes dos Tribunais Federais, dos Governadores, Prefeitos, Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes das Assembleias Legislativas, das Câmaras Municipais, dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo chefe do Ministério Público e ainda dos Oficiais Generais das Forças Armadas devem ter as placas especiais. Poderão ser utilizados os mesmos modelos de placas para os veículos oficiais dos Vice-governadores e dos Vice-prefeitos, assim como para os Ministros dos Tribunais Federais, Senadores e Deputados, mediante solicitação dos Presidentes de suas respectivas instituições.

Placas verde e amarelo

Já os veículos que transportam os presidentes dos três poderes a nível federal, os ministros do STF, ministros do Estado, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República devem usar placas com as cores verde e amarela da Bandeira Nacional. Os desembargadores não estão na lista de autoridades que podem utilizar as placas especiais.

AMAGES

A Associação dos Magistrados diz que não é contrária à retirada das placas pretas nos carros dos desembargadores, mas defende que haja uma identificação de que aquele veículo é um automóvel oficial da Justiça.

Transparência Capixaba