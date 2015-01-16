ONG convoca moradores de Vitória e Vila Velha contra o pó preto na Região Metropolitana

Os moradores de Vitória e de Vila Velha que sofrem com o pó preto estão sendo convocados pela ONG Juntos SOS Espírito Santo Ambiental para uma manifestação na manhã deste domingo (18). A ideia é que todos levem uma quantidade de pó preto para o ponto de encontro, onde definirão para qual local o resíduo será destinado, segundo o presidente da ONG, Eraylton Moreschi. O pó preto é fruto da poeira de minério lançada no ar principalmente por empresas mineradoras.Moreschi é engenheiro químico, membro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e estuda o assunto há 11 anos. Segundo ele, na Ilha do Boi, que é o local mais atingido pelo pó preto, houve um aumento 40% de poeira sedimentada entre os anos de 2005 a 2012. No bairro, de acordo com um estudo feito pela Ufes, o pó preto tem uma composição de 50 a 80% de poeira de pelotas, coque e carvão.

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Para presidente da ONG, o sistema utilizado pelas mineradoras, o wind fence, não é eficiente, é uma solução antiga e superada. Esse sistema conta com barreiras de vento, que ajudaria a diminuir a poeira. Segundo Moreschi, o ideal seria que as mineradoras tivessem Domus, que são gigantescos galpões cobertos, para estocar as pelotas, minério de ferro e carvão. Essa tecnologia já é adotada em vários países desenvolvidos, conforme o engenheiro.

“Nós queremos soluções viáveis e que resolvam o problema. Porque uma solução possível foi a wind fence, e não resolveu absolutamente nada. Nós queremos o Domus, a instalação de filtros de manga após os precipitadores eletrostáticos. Tem muita coisa a ser feita, que se for bem feita resolveria. A manutenção dos equipamentos, uma melhoria dos sistemas que já são antigos, poderia melhorar em muito”, disse à Rádio CBN Vitória.

Ele também destacou que não é correto estabelecer padrões de emissão para as partículas do pó preto, pois independente de quantidade, faz mal respirá-las.

“Nós, na cidade de Vitória, temos quatro vezes mais enxofre no ar do que na cidade de São Paulo, nossos índices de doenças alérgicas são os maiores do país, e coisas desse tipo, para o cidadão entender e sair desse paradigma de que o pó preto só suja”, declarou.

O presidente da Associação dos Amigos da Praia de Camburi, Paulo Pedrosa, salientou que no manifesto, a ONG busca alertar, esclarecer e chamar a população para aderir ao movimento, para que cada vez mais gente cobre atitudes concretas dos órgãos de meio ambiente e das empresas.

“Aumentou dentro das residências, em vários lugares. Na rua, você passa a mão no parapeito e vê o pó preto. Aumentou em todos os lugares. E estamos aproveitando, já que aumentou, faremos esse manifesto para poder levar a população ao esclarecimento, trazer a população para perto do movimento ambiental, porque afeta a nossa saúde”, disse.