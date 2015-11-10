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LAMA NO ESTADO

Onda de lama deve chegar mais fraca ao Espírito Santo

No final da noite desta segunda-feira (09), a água do Rio Doce apresentava alteração na coloração, com uma aparência mais turva no município de Baixo Guandu

Publicado em 10 de Novembro de 2015 às 15:05

Publicado em 

10 nov 2015 às 15:05
A lama proveniente do rompimento das barragens em Mariana, Minas Gerais, deve chegar mais fraca às cidades do Espírito Santo. No final da noite desta segunda-feira (09), a água do Rio Doce apresentava alteração na coloração, com uma aparência mais turva no município de Baixo Guandu. Na manhã desta terça-feira (10), a coloração ficou ainda mais escura e o nível do rio apresentou elevação, ficando cerca de 40 cm mais alto, devido aos rejeitos que estão a caminho do Estado. 
O abastecimento da cidade chegou a ser interrompido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), entre as 22h e 00h desta segunda-feira (09), mas em seguida voltou à normalidade.
O presidente do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio doce, Leonardo Deptuski, que também é o prefeito de Colatina, uma das cidades capixabas que serão atingidas, disse que a lama está mudando de perfil ao longo do percurso.
Essas mudanças acontecem devido a ação das barragens no caminho e também aos afluentes como os rios Piracicaba, Manhuaçu e Caratinga. A onda de lama ainda deve chegar ao Estado na tarde desta terça-feira (10) como explica Deptuski. “Quando essa onda que está mais atrasada que a água suja chegar iremos analisar e identificar se ela está fora dos padrões”.
Até o início desta tarde, a captação de água em Baixo Guandu e Colatina ainda estava sendo realizada. Além das análises que já estão sendo feitas em Baixo Guandu, três técnicos da Saae, foram para o trecho em Minas Gerais para fazer coletas da água em três diferentes pontos para identificar o que deve chegar de fato ao Espírito Santo. A água recolhida será enviada para Vitória.

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