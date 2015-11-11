A onda de cheia provocada pelo rompimento das barragens em Minas Gerais chegou a Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (11). Com a aproximação dos rejeitos, o Rio Doce na cidade já subiu 37 centímetros desde a noite desta terça-feira (10), segundo a prefeitura do município. Bancos de areia, que antes estavam expostos por causa da estiagem, amanheceram encobertos pela água.

Essa onda já passou pelas cidades de Baixo Guandu e Colatina. Durante a passagem, o trecho do rio também ficou com aparência mais escura. Nesta quarta-feira (11), o nível do Rio Doce em Colatina já caiu de 173 para 130 centímetros na régua da Agência Nacional das Águas, ou seja, queda de mais de 40 centímetros de um dia para o outro.

Your browser does not support the audio element. Onda de cheia provocada pelo desastre em Minas Gerais chega a Linhares

Atrás dessa onda de cheia ainda vem uma massa de água com maior quantidade de sólidos em suspensão, elevada turbidez e lama. Segundo o boletim emitido pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), a onda de lama deve chegar a Baixo Guandu, entre esta sexta-feira (13) e sábado (14). Já em Colatina, a previsão é que chegue entre o sábado e o domingo (15). Em Linhares, última cidade a ser afetada pela onda de lama, deve chegar entre a segunda (16) e a terça-feira (17).

Análise da água