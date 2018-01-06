O mês de janeiro já começou com temperaturas altas no Espírito Santo. Em alguns dias, a sensação de calor na Grande Vitória foi superior aos 40 graus. Por isso, o que também tem aumentado é a corrida dos capixabas para as compras de ventiladores, ar-condicionados e climatizadores. Alternativas para tentar amenizar a onda de calor do verão.

Grecerli Aparecida e o marido Paulo Vicente cansaram de sofrer com calor e foram comprar um ventilador na manhã deste sábado (06) Crédito: Eduardo Dias

Um desses exemplos de pessoas que não querem passar sufoco com o calor é a consumidora Grecerli Aparecida. Ao lado do marido Paulo Vicente, ela foi às compras logo cedo, na manhã deste sábado (6). O ventilador do casal quebrou e o calor feito durante à noite está atrapalhando o sono.

Your browser does not support the audio element. Onda de calor aumenta as vendas de ventiladores e ar condicionados

“O calor está muito intenso e os ventiladores não estão dando conta. A gente precisou comprar um novo para melhorar a situação e dormir melhor. A gente não estava conseguindo dormir com tanto calor”, explicou.

Ar-condicionado e ventilador entram na nova regra Crédito: Bernardo Coutinho

Diretor de compras de uma grande rede de lojas do Espírito Santo, Wanderley Marafon destaca que as vendas nos últimos três meses de 2017 foram menores por causa da grande quantidade de chuva, que deixam o tempo mais fresco. Em janeiro, no entanto, as vendas já aumentaram consideravelmente.

“Nesse início de janeiro as coisas já mudaram. Está um clima mais quente e as vendas cresceram por volta de 25% nos primeiros dias de janeiro, comparando com o mesmo período do ano passado”, explicou o diretor.

Na avaliação de Maria Cláudia de Jesus, que é representante de uma loja que vende ventiladores e ar-condicionado, os consumidores estão com um poder de compra maior do que nos anos anteriores.

“As pessoas estão mais animadas para comprar. Antes as pessoas faziam muitas pesquisas, mas não compravam. Tinham o desejo de adquirir, mas não tinham a renda para poder comprar”