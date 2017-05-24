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SERRA

Onda de assaltos em Parque Residencial Laranjeiras assusta moradores

Os moradores afirmam que as ocorrências aumentaram depois da greve da Polícia Militar, em fevereiro deste ano

Publicado em 24 de Maio de 2017 às 20:24

Publicado em 

24 mai 2017 às 20:24
Os assaltos à mão armada e o grande número de veículos quem vem sendo roubados no Parque Residencial Laranjeiras, Serra, está assustando os moradores. No bairro fica localizada a Avenida Central, um dos principais pólos comerciais da cidade, e isso tem atraído criminosos para a região. Os moradores afirmam que as ocorrências aumentaram depois da greve da Polícia Militar, em fevereiro deste ano.
Onda de assaltos em Parque Residencial Laranjeiras assusta moradores
Ilza da Cruz, que mora há 40 anos no local, afirma que o bairro era muito tranquilo, mas nos últimos anos a violência aumentou muito. Ela conta que vários conhecidos já tiveram o veículo roubado na região. Na rua onde ela mora, os assaltos são constantes. “Teve dois assaltos na frente da minha casa, que é na Rua Felipe dos Santos. Em um o assaltante conseguiu levar a bolsa, no outro, a moça gritou tanto que o ladrão correu com medo e não levou nada”, contou.
O aposentado Antonio Ramos presenciou recentemente um roubo de carro no bairro. “Anteontem (segunda-feira), por volta das 18h15, na Rua Carlos Gomes, abordaram a mãe de uma aluno. Roubaram o carro dela, levaram embora e ela ficou à pé”, contou.
O militar aposentado Jairo Parteli não mora em Laranjeiras, mas frequenta semanalmente a região da Avenida Central. Como o roubo de veículos é comum no bairro, ele diz que utiliza mecanismos para dificultar a ação dos bandidos. “Eu asseguro meu carro, coloco trava, tudo que é possível para me dar segurança eu faço”, contou.
Por nota, a assessoria de imprensa da PM informou que ações como cerco tático e abordagens foram intensificadas em todo o município de Serra para aumentar a sensação de segurança e reduzir os índices de criminalidade. Disse também que a cada 15 dias acontece a operação Força Total em todo o Estado, que conta com o empenho operacional de todo efetivo da Polícia Militar, incluindo militares que trabalham no setor administrativo.

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