Oktoberfest terá mais de 20 atrações e (muita!) cerveja em Vila Velha

A Prainha, em Vila Velha, será palco para o Oktoberfest Espírito Santo 2019, festa que brinda a cultura alemã e, é claro, a cerveja no Estado. Após o sucesso no ano passado, o evento foi ampliado e acontece de quinta-feira (10) e domingo (13), com mais de 20 atrações culturais e a promessa de elevar a festividade a um "nível Blumenau" - cidade que sedia a versão "oficial" da festividade.
Oktoberfest em Vila Velha traz mais de 20 atrações e cerveja
"Estamos abrindo na quinta, desta vez, por uma demanda que a gente já observou desde o ano passado. A estrutura também está maior, com mais área coberta, mais opções de comidas e bebidas e com uma patrocinadora oficial que é a mesma que monta as Oktoberfest de São Paulo e Blumenau. Então, o nível ficará bem elevado", adianta Filipe Pontes, um dos organizadores da festa, em entrevista à A Gazeta.
Segundo ele, a cenografia de toda a montagem está mais robusta para atrair cerca de 60 mil pessoas, público que é estimado para visitar o evento nos quatro dias em que ele vai acontecer. "As atrações culturais estão bem bacanas, também. A seleção foi com base nas tradições alemãs e vai atender tanto os jovens quanto as famílias que forem prestigiar", relata.
Além de grupos de dança, folclóricos e cantores que vão dar o tom do agito entre a próxima quinta (10) e domingo (13), o evento deste ano terá ainda concursos para os visitantes se aventurarem, como acontece em outras versões de Oktoberfest por aí. Em todos os dias haverá uma etapa do Concurso Choop a Metro, para homens e mulheres que competirão por prêmio que ainda será divulgado.
"A recepção foi muito boa, então incrementamos todas as frentes do evento. Ano passado, ficamos até surpresos, por se tratar de um evento desse tipo e sem nenhuma ocorrência. Foi bem familiar, muitos jovens também... Mas todos respeitaram muito", conclui.
OKTOBERFEST ESPÍRITO SANTO 2019
Com mais de 20 atrações culturais, food trucks e opções de bebidas
Local:Prainha, Vila Velha
Data:10, 11, 12 e 13 de outubro de 2019 (quinta a domingo)
Horários:17h à 0h (sexta e sábado) e 11h à 0h (sábado e domingo)
Ingressos:entrada franca
Mais informações: via redes sociais do evento, noFacebooke Instagram
PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA (10)
17:00 - Happy Hour Oktoberfest
18:30 - Dança Folclórica Rheinland
19:30 - Os Tradicionais Pomeranos
20:30 - Concurso Choop a Metro Masculino e Feminino
21:30 - Os Tradicionais Pomeranos
SEXTA-FEIRA (11)
17:00 - Happy Hour Oktoberfest
18:30 - Banda Do Exército
19:30 - Abertura Oficial
20:00 - Grupo Folclórico Blumen Der Erde Volkstanzgruppe
20:30 - Concurso Choop a Metro Feminino e Masculino
21:00 - Frohlich
SÁBADO (12)
11:00 - Abertura
12:30 - Grupo De Danças Folclóricas Kindertanz Categoria Mirim e Infantil
13:30 - Pommerchor
14:30 - Grupo Folclórico Grünes Tal E Grünes Tal Schuhplattler
15:30 - Up Pommerich
17:00 - Frolich
18:30 - Concurso de Choop a Metro Feminino
19:00 - Frolich
20:30 - Concurso Choop a Metro Masculino
21:30 - Os Germanos
00:00 - Encerramento
DOMINGO (13)
11:00 - Abertura
13:00 - Grupo De Danças Folclóricas Bergfreunde
14:00- Dança Folclórica Pilger der Hoffnung
15:00- Grupo Folclórico Hugelmanner Plattler
16:00- Pommer Mekas
18:00 - Concurso Choop a Metro Feminino
18:30 - Os Germanos
20:30 - Concurso Choop A Metro Masculino
21:00 - Bier Herr
00:00 - Encerramento