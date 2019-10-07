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Oktoberfest terá mais de 20 atrações e (muita!) cerveja em Vila Velha

O festão acontece de quinta-feira (10) a domingo (13), na Prainha, com entrada franca. Organização espera receber 60 mil visitantes

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 18:26

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

07 out 2019 às 18:26
Cena do Oktoberfest Espírito Santo 2018, na Prainha, em Vila Velha Crédito: Agência Árvore/Divulgação
A Prainha, em Vila Velha, será palco para o Oktoberfest Espírito Santo 2019, festa que brinda a cultura  alemã e, é claro, a cerveja no Estado. Após o sucesso no ano passado, o evento foi ampliado e acontece de quinta-feira (10) e domingo (13), com mais de 20 atrações culturais e a promessa de elevar a festividade a um "nível Blumenau" - cidade que sedia a versão "oficial" da festividade.
Oktoberfest em Vila Velha traz mais de 20 atrações e cerveja
> Pitadas: nova sorveteria, festival de lagosta e Oktoberfest
"Estamos abrindo na quinta, desta vez, por uma demanda que a gente já observou desde o ano passado. A estrutura também está maior, com mais área coberta, mais opções de comidas e bebidas e com uma patrocinadora oficial que é a mesma que monta as Oktoberfest de São Paulo e Blumenau. Então, o nível ficará bem elevado", adianta Filipe Pontes, um dos organizadores da festa, em entrevista à A Gazeta.
Cena do Oktoberfest Espírito Santo 2018, na Prainha, em Vila Velha Crédito: Agência Árvore/Divulgação
Segundo ele, a cenografia de toda a montagem está mais robusta para atrair cerca de 60 mil pessoas, público que é estimado para visitar o evento nos quatro dias em que ele vai acontecer. "As atrações culturais estão bem bacanas, também. A seleção foi com base nas tradições alemãs e vai atender tanto os jovens quanto as famílias que forem prestigiar", relata.
Além de grupos de dança, folclóricos e cantores que vão dar o tom do agito entre a próxima quinta (10) e domingo (13), o evento deste ano terá ainda concursos para os visitantes se aventurarem, como acontece em outras versões de Oktoberfest por aí. Em todos os dias haverá uma etapa do Concurso Choop a Metro, para homens e mulheres que competirão por prêmio que ainda será divulgado.
Mapa do Oktoberfest Vila Velha em 2019, que é realizado na Prainha Crédito: Facebook/Oktoberfest Vila Velha
"A recepção foi muito boa, então incrementamos todas as frentes do evento. Ano passado, ficamos até surpresos, por se tratar de um evento desse tipo e sem nenhuma ocorrência. Foi bem familiar, muitos jovens também... Mas todos respeitaram muito", conclui.
> Blumenau: a capital da cerveja no Brasil tem muitos rótulos para contar
OKTOBERFEST ESPÍRITO SANTO 2019
Com mais de 20 atrações culturais, food trucks e opções de bebidas 
Local:Prainha, Vila Velha
Data:10, 11, 12 e 13 de outubro de 2019 (quinta a domingo)
Horários:17h à 0h (sexta e sábado) e 11h à 0h (sábado e domingo)
Ingressos:entrada franca
Mais informações: via redes sociais do evento, noFacebooke Instagram
PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA (10)
17:00 - Happy Hour Oktoberfest
18:30 - Dança Folclórica Rheinland
19:30 - Os Tradicionais Pomeranos
20:30 - Concurso Choop a Metro Masculino e Feminino
21:30 - Os Tradicionais Pomeranos
SEXTA-FEIRA (11)
17:00 - Happy Hour Oktoberfest
18:30 - Banda Do Exército
19:30 - Abertura Oficial
20:00 - Grupo Folclórico Blumen Der Erde Volkstanzgruppe
20:30 - Concurso Choop a Metro Feminino e Masculino
21:00 - Frohlich
SÁBADO (12)
11:00 - Abertura
12:30 - Grupo De Danças Folclóricas Kindertanz Categoria Mirim e Infantil
13:30 - Pommerchor
14:30 - Grupo Folclórico Grünes Tal E Grünes Tal Schuhplattler
15:30 - Up Pommerich
17:00 - Frolich
18:30 - Concurso de Choop a Metro Feminino
19:00 - Frolich
20:30 - Concurso Choop a Metro Masculino
21:30 - Os Germanos
00:00 - Encerramento
DOMINGO (13)
11:00 - Abertura
13:00 - Grupo De Danças Folclóricas Bergfreunde
14:00- Dança Folclórica Pilger der Hoffnung
15:00- Grupo Folclórico Hugelmanner Plattler
16:00- Pommer Mekas
18:00 - Concurso Choop a Metro Feminino
18:30 - Os Germanos
20:30 - Concurso Choop A Metro Masculino
21:00 - Bier Herr
00:00 - Encerramento
 

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