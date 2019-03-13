Oito mulheres no ES já denunciaram o médium João de Deus

Justiça de Goiás aceita mais uma denúncia contra João de Deus Crédito: Agência Brasil

Oito mulheres no Espírito Santo já denunciaram o médium João Teixeira de Farias, o João de Deus, por abuso sexual. João de Deus está preso em Goiânia há três meses.

Desde dezembro, o Ministério Público do Espírito Santo passou a integrar a força-tarefa coordenada por promotores de Goiás para apurar os casos. As vítimas já foram ouvidas pelo Ministério Público aqui no Espírito Santo e os depoimentos já foram encaminhados para os promotores de Goiás, que estão à frente das investigações.

A promotora Cláudia Garcia, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres (Nevid), explicou que esses casos aconteceram em Abadiânia, onde o médium mantinha um centro espiritual. As denúncias, segundo a promotora, começaram a chegar depois que as primeiras mulheres revelaram os abusos sofridos.

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"Muitas mulheres começaram a perceber que aquilo não tinha acontecido só com ela. Mulheres que estavam com aquela sensação de culpa, de dúvida, de medo, de vergonha, sentimentos que estavam adormecidos, voltaram a ficar à tona quando elas começaram a ver o número de mulheres que fizeram denúncias em todo o Brasil".

Nem todos os oito depoimentos vão se transformar em denúncias que serão oferecidas à Justiça. Isso porque alguns dos casos correm o risco de prescrever, em virtude do tempo decorrido do fato até hoje.