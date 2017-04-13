Com a chegada do feriado, muitas pessoas aproveitam os dias de folga para viajar. Na rodoviária de Vitória, a expectativa é que o fluxo de passageiros aumente até o próximo domingo. A projeção da administração do terminal é de que nos próximos dias oito mil pessoas embarquem em 400 ônibus. Além disso, serão disponibilizados 150 coletivos extras para suprir a demanda.

A procura de passagens tem sido maior para as cidades do interior e do litoral do Espírito Santo, com destaque para Cachoeiro, Aracruz, Linhares e São Mateus. Outros municípios de fora do Estado também estão os destinos mais comuns. Entre essas cidades estão Belo Horizonte, São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro.

Your browser does not support the audio element. Oito mil vão deixar Vitória por rodoviária no feriadão

A estudante Jéssica Mendes de Lima, de 25 anos, viajou para a capital fluminense nesta quinta para visitar a família. No entanto, ela conta que não conseguiu comprar passagem para o período da manhã, quando pretendia viajar. “Não consegui, porque são poucos ônibus. Só há passagens na parte da manhã, até 12h30, e à noite, a partir de 21h”, disse à Rádio CBN.

OPERAÇÃO NAS ESTRADAS

Por conta de toda a movimentação nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está preparando um esquema de fiscalização especial para o feriadão. A Operação Semana Santa começou nesta quinta e segue até a noite do próximo domingo, em todas as rodovias federais do Brasil.