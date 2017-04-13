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Capixabas na estrada

Oito mil vão deixar Vitória por rodoviária no feriadão

Entre destinos mais procurados estão Belo Horizonte, São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro

Publicado em 13 de Abril de 2017 às 19:52

Publicado em 

13 abr 2017 às 19:52
Com a chegada do feriado, muitas pessoas aproveitam os dias de folga para viajar. Na rodoviária de Vitória, a expectativa é que o fluxo de passageiros aumente até o próximo domingo. A projeção da administração do terminal é de que nos próximos dias oito mil pessoas embarquem em 400 ônibus. Além disso, serão disponibilizados 150 coletivos extras para suprir a demanda.
A procura de passagens tem sido maior para as cidades do interior e do litoral do Espírito Santo, com destaque para Cachoeiro, Aracruz, Linhares e São Mateus. Outros municípios de fora do Estado também estão os destinos mais comuns. Entre essas cidades estão Belo Horizonte, São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro.
Oito mil vão deixar Vitória por rodoviária no feriadão
A estudante Jéssica Mendes de Lima, de 25 anos, viajou para a capital fluminense nesta quinta para visitar a família. No entanto, ela conta que não conseguiu comprar passagem para o período da manhã, quando pretendia viajar. “Não consegui, porque são poucos ônibus. Só há passagens na parte da manhã, até 12h30, e à noite, a partir de 21h”, disse à Rádio CBN.
OPERAÇÃO NAS ESTRADAS
Por conta de toda a movimentação nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está preparando um esquema de fiscalização especial para o feriadão. A Operação Semana Santa começou nesta quinta e segue até a noite do próximo domingo, em todas as rodovias federais do Brasil.
Durante esse período, os policiais vão reforçar a fiscalização nas estradas, principalmente nos trechos mais perigosos. Na mesma operação em 2016, a PRF registrou uma redução de 18% no índice de óbitos e de 44% no número de acidentes graves em rodovias federais em relação ao mesmo período de 2015.

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