Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, está destruída Crédito: Vitor Jubini | GZ

Oito meses após o

, na Barra do Jucu, moradores seguem sem uma resposta de quando a reconstrução terá início. Logo após o desabamento, a Secretaria de Estado da Agricultura

em breve, porém, o projeto continua apenas no papel.

A estrutura fazia a travessia de pedestres e ciclistas sobre o Rio Jucu, na principal ligação do bairro com a Reserva Ecológica de Jacarenema, e caiu em dezembro do ano passado, após uma forte chuva atingir a região.

Your browser does not support the audio element. Oito meses após desabamento, Ponte da Madalena continua sem reforma

O presidente da Associação de Moradores da Barra do Jucu, Denivaldo Falcão Ferreira, conta que todos os finais de semana, cerca de 500 ciclistas visitavam a Barra do Jucu por causa das trilhas na reserva. O que não acontece mais. “O trânsito de ciclistas na Barra diminuiu muito porque eles passavam pela ponte”, disse.

Ferreira lembrou que no dia em que a ponte caiu, a Secretaria de Agricultura prometeu fazer logo a reconstrução, porém, após o incidente nenhum representante do Estado voltou à Barra do Jucu.

O empresário Rogério Andrade, que tem um restaurante na cabeceira da Madalena, conta que não teve prejuízos por conta do desabamento da ponte, porém, ele acredita que o movimento poderia ser bem melhor. “Se tivesse a ponte seria melhor. As pessoas que fossem ver a Madalena acabariam entrando no restaurante”, disse.

Rogério conta que a Ponte da Madalena faz parte da história de Vila Velha. Além de pescadores, muitos turistas utilizavam a ponte para chegar na praia. “Muitos turistas que queriam ver o encontro do rio com o mar, que é a Boca da Barra e até mesmo para passear”.