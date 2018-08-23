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BARRA DO JUCU

Oito meses após desabamento, Ponte da Madalena continua sem reforma

Logo após o incidente, em dezembro de 2017, o governo do Estado prometeu a reconstrução da ponte. Passados oito meses, nenhum representante do Estado voltou à Barra do Jucu

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 18:58

Publicado em 

23 ago 2018 às 18:58
Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, está destruída Crédito: Vitor Jubini | GZ
Oito meses após o
desabamento da Ponte da Madalena
, na Barra do Jucu, moradores seguem sem uma resposta de quando a reconstrução terá início. Logo após o desabamento, a Secretaria de Estado da Agricultura
prometeu que a ponte seria reconstruída
em breve, porém, o projeto continua apenas no papel.
A estrutura fazia a travessia de pedestres e ciclistas sobre o Rio Jucu, na principal ligação do bairro com a Reserva Ecológica de Jacarenema, e caiu em dezembro do ano passado, após uma forte chuva atingir a região.
Oito meses após desabamento, Ponte da Madalena continua sem reforma
O presidente da Associação de Moradores da Barra do Jucu, Denivaldo Falcão Ferreira, conta que todos os finais de semana, cerca de 500 ciclistas visitavam a Barra do Jucu por causa das trilhas na reserva. O que não acontece mais. “O trânsito de ciclistas na Barra diminuiu muito porque eles passavam pela ponte”, disse.
Ferreira lembrou que no dia em que a ponte caiu, a Secretaria de Agricultura prometeu fazer logo a reconstrução, porém, após o incidente nenhum representante do Estado voltou à Barra do Jucu. 
O empresário Rogério Andrade, que tem um restaurante na cabeceira da Madalena, conta que não teve prejuízos por conta do desabamento da ponte, porém, ele acredita que o movimento poderia ser bem melhor. “Se tivesse a ponte seria melhor. As pessoas que fossem ver a Madalena acabariam entrando no restaurante”, disse.
Rogério conta que a Ponte da Madalena faz parte da história de Vila Velha. Além de pescadores, muitos turistas utilizavam a ponte para chegar na praia. “Muitos turistas que queriam ver o encontro do rio com o mar, que é a Boca da Barra e até mesmo para passear”.
A Secretaria da Agricultura informou que está trabalhando para resolver a situação e que nos próximos dias vai apresentar a forma de contratação do projeto de engenharia da nova ponte.

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