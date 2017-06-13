Oito hospitais filantrópicos já fecharam no ES por falta de recursos

O Espírito Santo tem atualmente 40 hospitais filantrópicos, mas o número já chegou a 48. Porém, por conta de dificuldades financeiras, oito tiveram que fechar as portas. A falta de recursos é a principal dificuldade enfrentada pelos filantrópicos capixabas, que muitas vezes precisam atrasar pagamento de funcionários e fornecedores. Nesta terça-feira (13), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) anunciou o repasse de R$15,5 milhões para 12 hospitais filantrópicos.

Your browser does not support the audio element. Oito hospitais filantrópicos fecham no ES por falta de recursos

A Portaria Estadual 029-R, alterou o valor da diária de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) adulto, infantil e neonatal, passando de R$ 800 para R$ 1 mil por leito. O Ministério da Saúde repassa R$ 478,72 por vaga de UTIs habilitadas. Para chegar ao valor de R$800, o Estado complementava com R$321,82 por leito. Com a portaria, o governo passa a pagar R$521,82, totalizando R$1 mil. Serão 240 vagas no total.

De acordo com o secretário de Saúde, Ricardo de Oliveira, os hospitais filantrópicos atendem cerca de 60% dos pacientes do setor público, por isso, eles precisam de ajuda financeira para continuar contribuindo com o atendimento à população. “Não podemos deixar com que esse volume de atendimento seja ameaçado com desequilíbrio financeiro. O que estamos fazendo é sustentar o volume de trabalho que hoje eles fazem no atendimento SUS”, disse.

O presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado do Espírito Santo (Fehofes), Luiz Nivaldo da Silva, destacou que em muitos municípios, os filantrópicos são a única opção de atendimento médico, por isso, eles precisam de ajuda do poder público para não fecharem as portas. “Hoje nós temos 40 hospitais, já tivemos 48. Mas desses 40, temos 30 municípios que só têm hospital filantrópico. Se ele fecha, fecha a cidade”, contou.