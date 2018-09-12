Oito candidatos já tiveram os registros indeferidos pelo TRE no ES

Ministério Público Federal (MPF) Crédito: Reprodução/Web

Dos 21 pedidos de registro de candidatura impugnados pelo Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria Regional Eleitoral, nove já foram julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Entre esses, oito tiveram os registros indeferidos e apenas uma pessoa teve o registro de candidatura deferido pela Justiça.

Your browser does not support the audio element. Oito candidatos já tiveram os registros ideferidos pelo TRE no ES

De acordo com a procuradora do MPF, Nadja Machado Botelho, dos oitos postulantes a um cargo na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal que tiveram o registro negado, cinco são por conta de condenações criminais. Nesses casos, os candidatos não podem utilizar recursos públicos. Portanto, não podem usar dinheiro do fundo partidário nem do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, além de estarem impedidos de se utilizarem do horário eleitoral gratuito na TV e no rádio.

A procuradora Nadja Machado Botelho explicou que, mesmo com a decisão, essas pessoas não estão impedidas de fazer campanha. Ela também disse que, caso apresentem recurso, é possível que, inclusive, tenham os nomes aparecendo na urna eletrônica no dia da eleição. “Se for um caso em que o candidato entre com recurso e fique pendente de julgamento até a data da eleição, em tese, ele poderia ter o nome na urna.”

No entanto, a procuradora afirmou que a expectativa é que, em caso de recursos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgue esses casos antes do processo eleitoral para evitar que candidatos sub judice tenham seus nomes nas urnas eletrônicas.

A Procuradoria Regional Eleitoral, além das 21 impugnações, também emitiu cerca de 800 pareceres se manifestando pelo imediato deferimento, indeferimento ou complementação de documentos em pedidos de registros de candidaturas.