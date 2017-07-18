Quatro cães fêmeas adultas e quatro filhotes que foram resgatados em uma ilha no bairro Santo Antônio, em Vitória, vão ficar em um abrigo em Vila Velha disponíveis para adoção. Agentes da Secretaria de Meio Ambiente (Semmam) de Vitória começaram a retirar os animais mais debilitados. Ao todo, mais de vinte cachorros que foram abandonados na ilha começaram a ser resgatados nesta terça-feira (18).

Your browser does not support the audio element. Oito cachorros abandonados são resgatados em ilha de Vitória

A suspeita de grupos de proteção de animais é que os cachorros eram levados de barco e abandonados na Ilha Dr. Américo de Oliveira onde não há comida e água potável disponíveis. O pescador Helio de Oliveira era quem ia à ilha para alimentar os bichos com sobras de carne que eram doadas por um restaurante.

A voluntária do Grupo de Apoio a Proteção Animal (Grappa), Márcia Paixão, reclamou do que chama de negligência da prefeitura de Vitória. Segundo Márcia, o caso já era de conhecimento da Semmam há pelo menos quatro meses, mas nada foi feito para resolver a situação. Ela também criticou o fato de não haver abrigos públicos para animais na Capital.

Márcia Paixão pede que haja fiscalização para impossibilitar que outros cachorros sejam abandonados na ilha. “Tem que ser possível a CPI dos Maus Tratos da Assembleia Legislativa e outros órgãos competentes inibirem esse abandono de outros animais para a ilha. Senão, esse trabalho vai ser em vão, vamos enxugar gelo. Hoje, a gente tira 20. Amanhã, tem mais dez ali dentro”, alertou.

O subsecretário de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Barbosa Filho, afirmou que a Semmam vai oferecer castração, vermifugação e vacinação para todos os animais. No entanto, como não há abrigo público, os cachorros vão ser alojados em um abrigo de Vila Velha que ainda precisa passar por obras para receber os bichinhos.

Segundo o subsecretário, a Semmam ainda vai voltar à ilha até que todos os cães sejam recolhidos. “Nos próximos dias, vamos fazer mais ações até chegar ao ponto de não haver mais nenhum animal na ilha”, disse.

Por enquanto, os cachorros resgatados serão levados para o abrigo Animais Carentes ES, em Vila Velha. Ainda há cerca de vinte animais na ilha que, segundo o subsecretário, serão alimentados enquanto estiverem no local.